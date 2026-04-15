Σοκ προκαλεί η ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καραμάνμαρας της Τουρκίας, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς – ανάμεσά τους μαθητές και ένας εκπαιδευτικός – και τουλάχιστον 20 τραυματίες, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Συνελήφθη ο πατέρας του

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του πατέρα του δράστη, Ισά Αράς Μερσινλί, που φέρεται να πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καραμάνμαρας.

Ο πατέρας του δράστη υπηρετεί ως διευθυντής της αστυνομίας στην πόλη.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Νεκροί μαθητές και εκπαιδευτικός από την ένοπλη επίθεση

Σύμφωνα με δηλώσεις του νομάρχη του Καραμάνμαρας, Μουκερέμ Ουνλούερ στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η επίθεση σημειώθηκε στο γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας βαριές ανθρώπινες απώλειες.

Ο νομάρχης της πόλης ανέφερε επίσης ότι ο νεαρός – δράστης έφερε όπλα στο σχολείο μέσα στο σακίδιό του.

«Ένας μαθητής της 8ης τάξης (γυμνάσιο), έχοντας φέρει όπλα στο σακίδιό του, μπήκε σε δύο τάξεις όπου βρίσκονταν μαθητές και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς. Δυστυχώς, έχουμε 4 νεκρούς. Ένας από αυτούς είναι καθηγητής, οι 3 είναι μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες. Από αυτούς, οι 4 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο χειρουργείο και πιστεύουμε ότι είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Συνεχίζουμε τις έρευνές μας. Ελπίζουμε οι τραυματίες αδελφοί μας θα αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό. Δεν υπάρχει κανένα άλλο περιστατικό σε άλλο σχολείο. Κυκλοφορούν σχετικές ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, δεν είναι αληθινές», διευκρίνισε.

🚨Another school shooting in #Turkey — this time in #Kahramanmaraş. A student opened fire at a middle school, killing at least 4 people (including a teacher) and wounding 20 others. The attacker reportedly used his father's guns. This comes just one day after the #Siverek…

Nεκρός o δράστης

Ο Μουκερέμ Ουνουέρ δήλωσε ότι ο 16χρονος δράστης είναι επίσης νεκρός. «Και αυτός έχει πεθάνει. Πυροβόλησε τον εαυτό του στη σύγχυση της στιγμής. Δεν είναι γνωστό προς το παρόν, αν το έκανε με σκοπό την αυτοκτονία ή αν αυτό-πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της αναταραχής. Ο μαθητής της 8ης τάξης που προκάλεσε το περιστατικό είναι δικός μας μαθητής και ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Υποθέτουμε ότι πήρε τα όπλα του από εκείνον. Ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες, μπήκε σε 2 τάξεις», δήλωσε.

Ο εισαγγελέας της επαρχίας, Ραμαζάν Μουράτ Τιριακί, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του σε όλους, δήλωσε πως «η σορός του δράστη βρίσκεται ακόμη στο σχολείο για να έρθουν οι ιατροδικαστές».

Ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Ουνάλ Ατές, δήλωσε πως το σχολείο δεν διέθετε φύλακα. «Βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι ένα από τα σχολεία με τον υψηλότερο μέσο όρο επιδόσεων στο Καραμανμάρας. Είμαστε σε κατάσταση σοκ. Εκατοντάδες φορές προσπαθήσαμε να επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα της έλλειψης ασφάλειας», ανέφερε.

Αμεση παρέμβαση υπουργείου Δικαιοσύνης – Έρευνα σε πλήρη εξέλιξη

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό, ανακοινώνοντας την έναρξη επίσημης έρευνας από την Εισαγγελία του Καχραμάνμαράς, με ενισχυμένη εισαγγελική παρουσία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε μέσω του λογαριασμού του στο NSosyal: «Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν οριστεί 3 αντιεισαγγελείς και 4 εισαγγελείς. Ο γενικός εισαγγελέας μας και οι αρμόδιοι εισαγγελείς συνεχίζουν τις έρευνές τους στον τόπο του συμβάντος. Για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας έχει ληφθεί απόφαση απαγόρευσης μετάδοσης ειδήσεων και είναι σημαντικό τα μέσα ενημέρωσης να τηρήσουν με ευαισθησία το απόρρητο της έρευνας. Οι απαραίτητες ενημερώσεις για όλα τα στάδια της έρευνας θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές».

Η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε άμεσα, με την αποστολή υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην περιοχή και την ενεργοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί διόρισε 4 επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και 4 επιθεωρητές της αστυνομίας για τη διερεύνηση του περιστατικού. Παράλληλα, ο ίδιος, μαζί με τον υπουργό Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν και τον υπουργό Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου, μετέβησαν στο Καχραμάνμαράς.