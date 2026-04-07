Πυροβολισμοί ακούστηκαν πριν από λίγο στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με αναφορές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τα τουρκικά μέσα γίνεται κατανοητό ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον τρεις καθώς τρία άτομα έχουν εξουδετερωθεί (ένας δράστης νεκρός και δύο τραυματίες) από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ έχουν τραυματιστεί και δύο αστυνομικοί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σύμφωνα με τις εικόνες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αρκετά ασθενοφόρα, αλλά και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που έχουν αποκλείσει τον χώρο της επίθεσης.

Σχετικά με την επίθεση δηλώσεις έκανε ο κυβερνήτης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ, υποστήριξε ότι στο προξενείο εδώ και περίπου 2,5 χρόνια δεν υπάρχει προσωπικό του Ισραήλ. Επιπλέον σύμφωνα με τον ίδιο η αστυνομία διεξάγει σχετική έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ όπως υποστήριξε οι δράστες χρησιμοποίησαν για την επίθεση τόσο τυφέκια εφόδου όσο και περίστροφα.

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Ακίν Γκιουρλέκ (νεοδιορισθείς στο υπουργείο από τον Ταγίπ Ερντογάν), υποστήριξε ότι την υπόθεση θα ερευνήσουν τρεις εισαγγελείς, ούτως ώστε να αποκαλυφθεί όλη η διαδικασία προπαρασκευής του χτυπήματος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί, οι δύο από τους δράστες είναι αδέρφια και έδρασαν για λογαριασμό «οργάνωσης που εκμεταλλεύεται την θρησκεία». Η αναφορά αυτή του ΥΠΕΣ πραπέμπει σε πιθανές διασυνδέσεις των δραστών με ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις, πιθανότατα με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS).