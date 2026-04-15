Πληροφορίες για απώλειες μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο στη νότια Τουρκία, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NTV επικαλούμενο τον τοπικό κυβερνήτη, μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε τεχνικό λύκειο, στην περιοχή Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα.

🚨 SON DAKİKA Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldan silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgilere göre olay yerinde ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. (IHA) Gelişmeler takip ediliyor.#Kahramanmaraş #Maraş pic.twitter.com/KHcELBBcYC — Futbol Prime (@futbolprime_tr) April 15, 2026

Η σημερινή επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι, σε γυμνάσιο της πόλης Καχραμάνμαρας στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με αναφορές, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στο Γυμνάσιο Ayşel Çalık στην περιοχή Onikişubat. Τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για ξαφνική εισβολή ενόπλου στο σχολείο και άμεση χρήση όπλου σε χώρους όπου βρίσκονταν μαθητές και προσωπικό.

Ασθενοφόρα και δυνάμεις ασφαλείας έχουν ήδη φτάσει στο σχολείο, το οποίο εκκενώθηκε άμεσα και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής, με την κατάσταση ορισμένων να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας μεταφέρει ότι υπάρχουν θύματα μέσα σε τάξεις. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Υπάρχει μια επίθεση αυτή τη στιγμή. Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε ένα από τα σχολεία μας. Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι υπάρχουν τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχει απώλεια ζωής. Διερευνούμε το θέμα διεξοδικά».

Δημοσιογράφος του CNN Turk μετέδωσε πως: «μετά από αναφορές για πυροβολισμούς μπροστά από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 του Καχραμανμαράς. Πολυάριθμα ασθενοφόρα και αστυνομικές ομάδες στάλθηκαν στο σχολείο. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί».