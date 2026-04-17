Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς έχοντας την πίεση του must win, αλλά και την έξτρα πίεση των απουσιών της Εφές που δεν σήκωναν σε καμία περίπτωση αποτυχία. Την ίδια ώρα στο Κάουνας, η Παρί δεν έκανε το χατίρι στους «πράσινους», χάνοντας από τη Ζάλγκιρις. Αυτό σήμανε την οριστική απώλεια της εξάδας.

Άργησε είναι η αλήθεια να μπει στο ματς ο Παναθηναϊκός και μέχρι να ανοίξει τη διαφορά στα μέσα της β’ περιόδου, το ματς είχε χαρακτήρα ντέρμπι. Ο Ναν μπήκε ζεστός (είχε προσωπικό κίνητρο να ξεπεράσει τον Βεζένκοφ και να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της regular season), ενώ ο Αταμάν χρησιμοποιούσε σχεδόν όλους τους παίκτες του. Το 45-38 που έκλεισε το πρώτο μέρος θα μπορούσε να ήταν και πιο άνετο αν οι «πράσινοι» ήταν πιο αποτελεσματικοί στην άμυνα.

Το ξέσπασμα του Τριφυλλιού ήρθε με εντυπωσιακή εμφάνιση στο τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί όπου έγινε γνωστός και ο αντίπαλος στα πλέι-ιν (η Μονακό). Το επιμέρους 26-5 έφερε το 71-43 και όλα πήραν τον δρόμο τους.

Η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστική για τον Παναθηναϊκό που σκεφτόταν ήδη το ματς της Τρίτης (21/4) με τη Μονακό στο Telekom Center Athens για το πλέι-ιν.

Το έγραψε την ιστορία του αγώνα με την Εφές και σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για τον «τελικό» με τους Μονεγάσκους. Με νίκη θα μπει ως 7ος στα πλέι οφ. Σε περίπτωση ήττας θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, αντιμετωπίζοντας τον νικητή του 9-10.

Οι πράσινοι έκλεισαν τη regular season με ρεκόρ 22-16 (13-6 εντός και 9-10 εκτός έδρας).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62