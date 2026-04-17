Το βράδυ της Παρασκευής πέφτει η αυλαία στην κανονική περίοδο της EuroLeague και θα μάθουμε την τελική κατάταξη των ομάδων. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα πρώτος, αντίθετα ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρεθεί από την έκτη μέχρι την ένατη θέση.

Οι πράσινοι υποδέχονται την Εφές στο ΟΑΚΑ (21.15) και σε μεγάλο βαθμό κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Το μόνο σενάριο το οποίο δεν εξαρτάται απόλυτα από αυτούς είναι εκείνο που τους φέρνει στην έκτη θέση.

Αναλυτικά τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική

Έκτη θέση

Τι χρειάζεται: Νίκη δική του επί της Εφές, ήττα της Ζάλγκιρις από την Παρί.

Έβδομη θέση

Τι χρειάζεται: Νίκη επί της Εφές

Όγδοη θέση

Τι χρειάζεται: Ήττα από την Εφές, ήττα της Μονακό από την Χάποελ και ήττα της Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν

Ένατη θέση

Τι χρειάζεται: Ήττα από την Εφές, νίκη της Μονακό επί της Χάποελ ή νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπάγερν

Η συνέχεια για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου ο Παναθηναϊκός θα ξέρει την τελική του θέση. Αν είναι στην έκτη τότε θα αντιμετωπίσει την τρίτη της τελικής βαθμολογίας (πιθανότατα την Ρεάλ Μαδρίτης).

Αν είναι από την έβδομη θέση ή πιο κάτω θα παίξει στα play in. Τι σημαίνει αυτό; Ο έβδομος αντιμετωπίζει τον όγδοο και ο νικητής καταλαμβάνει την έβδομη θέση και θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο της κανονικής περιόδου.

Ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον ένατο και τον δέκατο με έπαθλο την όγδοη θέση. Από εκεί θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού.

Πώς θα τεθούν αντιμέτωποι οι αιώνιοι στα playoffs

Με τα τωρινά δεδομένα υπάρχουν πολλά σενάρια που θέλουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στα playoffs. Βασικό προαπαιτούμενο είναι οι πράσινοι να μη τερματίσουν στην έκτη θέση.

Αν ο Παναθηναϊκός μπει στη διαδικασία των playin τότε υπάρχουν τρεις τρόποι.