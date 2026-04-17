Η κανονική περίοδος της EuroLeague ολοκληρώθηκε, με τον μαραθώνιο των 38 αγωνιστικών να ρίχνει αυλαία και να διαμορφώνει τα ζευγάρια και τις διασταυρώσεις ενόψει της συνέχειας.

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρώτη θέση στη βαθμολογία, για τρίτη φορά την τελευταία τετραετία, και πλέον θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα play off, με τέσσερις πιθανές επιλογές για τη σειρά που οδηγεί στο Final Four της Αθήνας (22-24 Μαΐου).

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 7η θέση και θα συνεχίσει μέσω των Play In, έχοντας δύο ευκαιρίες πρόκρισης στα play off. Σε περίπτωση νίκης επί της Μονακό, θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια (2η θέση), ενώ αν ηττηθεί θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στον νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας.

Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα έχει μειονέκτημα έδρας στη σειρά των play off.

Τα πλέι οφ ανοίγουν αυλαία στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνονται έως τις 13 Μαΐου.

Τα ζευγάρια των play off

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 8. Παναθηναϊκός/Μονακό/Μπαρτσελόνα/Ερυθρός Αστέρας

2. Βαλένθια (Ισπανία) – 7. Νικητής Παναθηναϊκός-Μονακό (Μονακό)

3. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – 6. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

4. Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – 5. Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Τα ζευγάρια των Play-In:

7. Παναθηναϊκός – 8. Μονακό (Μονακό)

9. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – 10. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

* Οι πρώτοι αγώνες των Play In θα διεξαχθούν στις 21 Απριλίου.

** Ο ηττημένος του 7-8 θα υποδεχθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου τον νικητή του 9-10 και η ομάδα που… επιβιώσει θα τερματίσει 8η και θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό.

