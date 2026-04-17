Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η είδηση του θανάτου του θρυλικού Όσκαρ Σμιντ, ενός από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του μπάσκετ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος, γνωστός στη χώρα του ως «Mão Santa» («Ιερό Χέρι»), έδωσε για 15 χρόνια γενναία μάχη με όγκο στον εγκέφαλο, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του, τονίζοντας ότι αντιμετώπισε την ασθένεια «με θάρρος, αξιοπρέπεια και αντοχή», παραμένοντας μέχρι το τέλος σύμβολο δύναμης και αγάπης για τη ζωή.

Το νοσοκομείο Santa Ana στη Santana de Parnaiba, κοντά στο Σάο Πάολο, επιβεβαίωσε τον θάνατό του, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας.

Ο κορυφαίους στους Ολυμπιακούς

Ο Σμιντ, παρότι δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA, λατρεύτηκε στη Βραζιλία για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα, με την οποία συμμετείχε σε πέντε συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες (1980–1996), ισοφαρίζοντας σχετικό ρεκόρ. Παραμένει μέχρι σήμερα ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας σημειώσει περισσότερους από 1.000 πόντους.

Υπήρξε πρώτος σκόρερ στις διοργανώσεις του 1988 (με εντυπωσιακό μέσο όρο 42,3 πόντους), του 1992 και του 1996, ενώ κατέχει ακόμη το ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα Ολυμπιακών Αγώνων (55 απέναντι στην Ισπανία το 1988) και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (52 απέναντι στην Αυστραλία το 1990).

Ο σημαντικό σταθμός στην καριέρα του

Σημαντικό σταθμό στην καριέρα του αποτέλεσε και η ιστορική νίκη της Βραζιλίας επί των ΗΠΑ στον τελικό των Παναμερικανικών Αγώνων του 1987 στην Ινδιανάπολη, με τον ίδιο να πετυχαίνει 46 πόντους, οδηγώντας τη χώρα του σε μία από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες της.

Με ύψος 2,03 μ., υπήρξε από τους πρωτοπόρους του μακρινού σουτ τη δεκαετία του ’80, σε μια εποχή που οι περισσότεροι προπονητές το απέφευγαν. Το ξεχωριστό αυτό χάρισμα του χάρισε και το εμβληματικό του προσωνύμιο.

Τα πρώτα του βήματα

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1974, αγωνιζόμενος κυρίως στη Βραζιλία και την Ιταλία, όπου έγινε ίνδαλμα για νεότερους παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Kobe Bryant. Το 1984 επιλέχθηκε στο ντραφτ του NBA από τους New Jersey Nets, ωστόσο επέλεξε να μην υπογράψει, καθώς τότε οι παίκτες του NBA δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε εθνικές ομάδες.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2003, σε ηλικία 45 ετών, έχοντας σημειώσει συνολικά 49.737 πόντους σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο – επίδοση που για χρόνια αποτελούσε παγκόσμιο ρεκόρ, μέχρι να καταρριφθεί το 2024 από τον LeBron James.

Η προσφορά του στο άθλημα αναγνωρίστηκε διεθνώς, με την εισαγωγή του στο Hall of Fame της FIBA το 2010, στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame το 2013 και στο Ιταλικό Hall of Fame το 2017.

Μετά την αποχώρησή του από τα παρκέ, ο Σμιντ δραστηριοποιήθηκε ως ομιλητής, εμπνέοντας το κοινό με τις προσωπικές του εμπειρίες, τη μάχη του με την ασθένεια και την αφοσίωσή του στο μπάσκετ και τη Βραζιλία.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον παγκόσμιο αθλητισμό, με την κληρονομιά του να ξεπερνά τα όρια των γηπέδων και να συνεχίζει να εμπνέει γενιές αθλητών και φιλάθλων.