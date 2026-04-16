Στο «πόδι» βρίσκεται ολόκληρη η Λέσβος, καθώς ολοκληρώθηκε στη Μυτιλήνη μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Η τοπική κοινωνία, με τους κτηνοτρόφους στην πρώτη γραμμή αλλά και την αγορά σε καθολικό «λουκέτο», ένωσε τη φωνή της απαιτώντας άμεσες λύσεις για τις ασφυκτικές επιπτώσεις των μέτρων κατά του αφθώδους πυρετού που πλήττουν την οικονομία του νησιού.

Η παλλεσβιακή κινητοποίηση ξεκίνησε από το κτίριο της Περιφέρειας και εξελίχθηκε σε μια πορεία με πρωτοφανή παλμό κατά μήκος της προκυμαίας. Το λιμάνι της πόλης παραμένει υπό κατάληψη για φορτηγά και νταλίκες, ενώ στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, οι δήμαρχοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος, καθώς και οι βουλευτές του νησιού, Μαρία Κομνηνάκα και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Κρίσιμη συνάντηση αύριο στην Αθήνα

Κεντρικά αιτήματα της κοινωνίας που διαδήλωσε μαζικά είναι το άμεσο άνοιγμα της αγοράς για τα τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα και η καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς για τις ζημιές που έχουν υποστεί.

Μετά τη συγκέντρωση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων ξεκαθάρισαν πως ο αγώνας θα συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας ότι η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα είναι αδιαπραγμάτευτη.

Πλέον, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Αθήνα, όπου αύριο, Παρασκευή, στις 11:00 έχει προγραμματιστεί κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά. Η συνάντηση αυτή, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς της Λέσβου, θεωρείται καθοριστική για την αποκλιμάκωση της έντασης, με τους παραγωγούς να αναμένουν έμπρακτη στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης.