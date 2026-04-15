Προς το παρόν ο κύριος όγκος στόλων πλήρως αυτόνομων οχημάτων αυτόνομης οδήγησης ως μελών κάποιας εταιρείας που προσφέρει υπηρεσίες μετακίνησης είτε αυτή ονομάζεται Uber, είτε Waymo είτε κάποια από τις νεοφυείς αντίστοιχες εταιρείες υπό τη στέγη κάποιας αυτοκινητοβιομηχανίας, εντοπίζεται σε ΗΠΑ και Κίνα, κυρίως λόγω της πιο ευνοϊκής νομοθεσίας σε σχέση με την αυτόνομη οδήγηση.

Αυτό ωστόσο σύντομα πρόκειται να αλλάξει με το πείραμα να ετοιμάζεται να μεταφερθεί σύντομα και στην Ευρώπη μιας και όλοι οι μεγάλοι παίκτες στο είδος έχουν ανακοινώσει σημαντικές αφίξεις στη Γηραιά Ήπειρο.

Ειδικότερα, η Waymo ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης με πλήρως αυτόνομα οχήματα από τον προσεχή Σεπτέμβριο στο Λονδίνο ενώ η Uber σε συνεργασία με την Verne η οποία με τη σειρά της υποστηρίζεται από την Rimac θα ξεκινήσει επίσης κάτι αντίστοιχο στην Κροατία. Επίσης ήδη από τον Αύγουστο του 2025 η VW έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει, επίσης από φέτος, να παρέχει σε μεγάλη κλίματα ρομποτικά ταξί με όχημα το ID. Buzz ΑD ενώ η Mercedes-Benz σχεδιάζει επίσης να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες έχοντας διεξάγει εκτεταμένες δοκιμές με S-Class, αμφότερα με συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 4, δηλαδή μια σουίτα συστημάτων όπου ο οδηγός είναι σχεδόν «περιττός».

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εξελίξεις δεν θα αποτελούν πλέον δοκιμές αλλά μια ευρείας κλίμακας εφαρμογή των σχετικών υπηρεσιών με δεδομένο ότι η τεχνολογία είναι «ετοιμοπόλεμη» εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο μια σειρά από νομοθετικές αγκυλώσεις δεν επέτρεπαν την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό έδαφος. Προφανώς οι νέες νομοθετικές εξελίξεις συνολικά για το αυτοκίνητο στην Ευρώπη μπορούν να φέρουν το πράσινο φως στις διαδικασίες.

Βέβαια ακόμα και με την προϋπόθεση άρσης των όποιων νομικών εμποδίων είτε από τα κράτη μέλη είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιτυχία του εγχειρήματος μένει να αποδειχθεί καθώς το πέρασμα από τους δοκιμαστικούς στόλους σε μια ευρείας κλίμακας παροχή υπηρεσιών με στόλους αυτόνομων οχημάτων σημαίνει ότι αφενός θα πρέπει όντως να είναι ευρείας κλίμακας για να αποδειχθεί προσοδοφόρο εγχείρημα και ενώ προκειμένου να μπορεί να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές υπηρεσίες μετακίνησης θα πρέπει επίσης να τύχει της αποδοχής του κοινού.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις βήμα-βήμα η Mercedes-Benz ήδη ετοιμάζεται να δοκιμάσει μαζί με την Momenta την αυτόνομη οδήγηση και την υπηρεσία παροχής πολυτελών μετακινήσεων με αυτόνομες S-Class στο Άμπου Ντάμπι ως τελική δοκιμασία πριν την Ευρώπη.

«Θέλουμε να φέρουμε την αυτόνομη limo μας στις γερμανικές πόλεις όσο το δυνατόν συντομότερα –πιθανότατα από το τέλος της χρονιάς ή στις αρχές της επόμενης. Θα εργαστούμε πολύ σκληρά μέσα στο 2027 προκειμένου να απαλλαγούμε από τον οδηγό ασφαλείας», δήλωσε στα μέσα Μαρτίου ο επικεφαλής τεχνολογικής εξέλιξης της γερμανικής φίρμας, Jorg Burzer.

Παράλληλα Uber και Verne καθώς και η αντίστοιχης δραστηριότητας εταιρεία Ponya.ai έχουν ήδη ξεκινήσει δοκιμές στο Ζάγκρεμπ πριν την πρεμιέρα της υπηρεσίας στην κροατική πρωτεύουσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό η Verne θα αναλάβει να πάρει τις απαιτούμενες εγκρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέψουν το λανσάρισμα της υπηρεσίας στο ευρύ κοινό και την διάθεση των ρομποτικών ταξί των Pony.ai μέσω των πλατφορμών της όσο αυτών της Uber.

H Uber όσο και η Momenta με την Mercedes σχεδιάζουν επίσης την έναρξη δοκιμών για στόλους οχημάτων αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 4 στο Μόναχο.

Ο όμιλος VW με τη σειρά του μέσω της Moia η οποία δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κλάδο, έχει δηλώσει ότι πλησιάζει στην ολοκλήρωση των δοκιμών του ID. Buzz σε Αμβούργο και Βερολίνο σχεδιάζοντας το λανσάρισμα τους ως υπηρεσίας πλέον στο ευρύ κοινό πριν την εκπνοή του 2026.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών τα παραπάνω σχέδια θα έχουν ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία έως και 130.000 ρομποτικών ταξί μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο παγκόσμιος στόλος αναμένεται να μετράει μεταξύ 700.000 και τριών εκατομμυρίων οχημάτων έως το 2035.

Φυσικά βασική παράμετρος για την επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων είναι η αποδοχή του κοινού οι οποίες θα κρίνουν και την επιτυχία τους όσο και θα «δικαιολογήσουν» τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις χρειάζονται περίπου δύο χρόνια προετοιμασίας και μεταξύ 15-30 εκατομμυρίων δολαρίων για την έναρξη εργασιών σε μια νέα πόλη ενώ μια εταιρεία χρειάζεται 15.000-20.000 οχήματα σε 10-15 πόλεις προκειμένου να αποσβέσει την επένδυση ενώ απαιτούνται περίπου επτά χρόνια για να επιτύχει οικονομία κλίμακος.

Σε ό,τι αφορά την παράμετρο αποδοχής, στην Κίνα έως και το 60% των καταναλωτών δείχνει πρόθυμο να χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ποσοστό που για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη μειώνεται σε 35%, ωστόσο είναι κοινή παραδοχή ότι αν δεν γνωρίζεις κάτι δεν έχεις την δυνατότητα να το αποδεχτείς κάτι που σημαίνει ότι όσο περισσότερο διαδίδονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες τόσες περισσότερες θα είναι οι ευκαιρίες για τους χρήστες να εξοικειωθούν με την ιδέα ενός ταξί χωρίς οδηγό.