H γερμανική φίρμα κάνει το επόμενο βήμα σε ό,τι αφορά τα συστήματα ημιαυτόνομης οδήγησης, σχεδιάζοντας να καταστήσει διαθέσιμες και στην Ευρώπη, τις δυνατότητες της σουίτας συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας MB. Drive Assist Pro, προσφέροντας στους οδηγούς των νεότερων μοντέλων Mercedes ημιαυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, σε αστικό περιβάλλον.

Η αρχή θα γίνει πριν το τέλος του 2026 σε επιλεγμένες γερμανικές πόλεις με την προοπτική, η πλήρης διαθεσιμότητα των δυνατοτήτων του συστήματος να επεκταθεί σε όλη τη γερμανική επικράτεια, σταδιακά, μέσα στο 2027.

Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες του συστήματος που είναι ήδη πλήρως διαθέσιμο στην Κίνα από το 2025 και πρόκειται επίσης να διατεθεί στις ΗΠΑ από φέτος, πρόκειται για ένα επιπέδου 2, σύμφωνα με την αντίστοιχη κλίμακα, σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης το οποίο με την συνδρομή της ΤΝ και μετά την εισαγωγή του προορισμού στο σύστημα πλοήγησης, επιτρέπει την αυτόνομη μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β, σε αστικό περιβάλλον, χωρίς την συμμετοχή του οδηγού μεν αλλά και χωρίς αυτός να μπορεί ή να νομιμοποιείται να αποσύρει την προσοχή του από τη διαδικασία.

Αν ευοδωθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει χαράξει η Mercedes, θα είναι ανάμεσα στις πρώτες –αν όχι η πρώτη– αυτοκινητοβιομηχανία που θα προσφέρει σε οχήματα Ι.Χ. στην Ευρώπη, μια αντίστοιχη δυνατότητα.

Αναφορικά με την σχετική κούρσα, να σημειωθεί ότι η Tesla έχει υποβάλει αίτημα στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ, προκειμένου να προσφέρει το σύστημα πλήρους αυτόνομης οδήγησης Full-Self Driving με το οποίο εφοδιάζει τα μοντέλα της σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, έχοντας ήδη αποσπάσει σχετική άδεια από τις αρχές της Ολλανδίας και της Λιθουανίας.

Αντιστοίχως η BMW έχει ανακοινώσει επίσης ότι θα προσφέρει ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης στα νεότερα μοντέλα της από το τέλος της χρονιάς.

Η Mercedes, σύμφωνα με τις δηλώσεις του επικεφαλής τεχνολογίας, Jorg Burzer, συνεργάζεται στενά με το υπουργείο μεταφορών της Γερμανίας και την KBA (γερμανική Ομοσπονδιακή αρχή Μεταφορών και Μηχανοκίνητων Οχημάτων) προς την κατεύθυνση ευόδωσης των σχεδίων των κατασκευαστών καθώς στόχος των θεσμικών αρχών είναι να μετατρέψουν τη Γερμανία σε ηγέτιδα δύναμη σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις και την εφαρμογή των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης.

Για την ιστορία, η Mercedes σχεδιάζει να προσφέρει τις πλήρεις δυνατότητες του συστήματος MB.Drive Assist Pro στις πόλεις του Μονάχου και της Στουτγάρδης με την προοπτική αυτό να επεκταθεί τόσο γεωγραφικά όσο και προϊοντικά.

Το σύστημα το οποίο έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Nvidia η οποία είναι και η πάροχος των σχετικών επεξεργαστών, επιτρέπει στο αυτοκίνητο να αναγνωρίσει την οδική σήμανση, τους φωτεινούς σηματοδότες, την κίνηση άλλων οχημάτων, πεζών και ποδηλατών, να ελέγξει αλλαγές λωρίδας και κατεύθυνσης με την απλή επιτήρηση του οδηγού.