Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η ιταλική φίρμα παρουσίασε στις 25 Μαΐου σε μια λαμπρή εκδήλωση στη Ρώμη και με κάθε επισημότητα την πρώτη της αμιγώς ηλεκτρική πρόταση η οποία υπόσχεται, εν ολίγοις καταιγιστικές επιδόσεις αντάξιες του Maranello.

Στην προσέγγισή της η Ferrari επέλεξε να εφοδιάσει την Luce με κάθε είδους τεχνολογικό νεολογισμό ώστε να προσφέρει όσα δυνητικά μπορεί να ζητήσει κανείς από μια πρόταση της φίρμας η οποία ωστόσο –κάπως αυτονόητα– είναι ριζικά διαφορετική από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα από τους Ιταλούς. Εκτός της νέας προσέγγισης και των «απαραίτητων» μηχανολογικών διαφορών σε κάθε επίπεδο ώστε παρά το αυξημένο βάρος και την έλλειψη ενός συμβατικού κινητήρα, να διατηρηθεί η αύρα ενός sportscar, η Ferrari πήρε τη στρατηγική απόφαση να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική ατραπό και σε επίπεδο design.

Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τις σχετικές εξελίξεις, η Luce πήρε τη μορφή ενός τετράθυρου και πενταθέσιου αυτοκινήτου με πιο οικογενειακό προσανατολισμό από τις συνήθειές της σε ένα «περιτύλιγμα» που κατά γενική ομολογία δεν θυμίζει σε τίποτα τις γνώριμες προτάσεις των Ιταλών.

Πάντως, η Ferrari είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για το αποτέλεσμα, σπεύδοντας να επιδείξει το νέο της δημιούργημα στον ιταλό πρόεδρο, Sergio Matarella όσο και στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ που έχει δηλώσει επανειλημμένως το ενδιαφέρον του για τα αυτοκίνητα.

Ασχέτως των αντιδράσεων των σημαίνοντων προσώπων στους οποίους παρουσιάστηκε η Luce το ευρύ κοινό δεν έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιώδες με το design της ηλεκτρικής Ferrari, πολλές πτυχές του οποίου επιμελήθηκε η εταιρεία LoveFrom των Jony Ive και Sir Marc Newson οι οποίοι είναι γνωστοί για την εμπλοκή τους για τον σχεδιασμό προϊόντων Apple, ωστόσο χωρίς να έχουν ιδιαίτερη σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία.

Aπό την στιγμή της παρουσίασης της Luce, τα social media βοούν με διόλου κολακευτικά σχόλια για τον σχεδιασμό της με ορισμένους να την παρομοιάζουν με ηλεκτρική σκούπα, άλλους με σαμπό Crocs ή ακόμα και το διαβόητα «άσχημο» Fiat Multipla της δεκαετίας του 1990.

Εκτός από τους ανώνυμους χρήστες που έσπευσαν να τρολάρουν την Luce και τη Ferrari γεμίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διάφορα χαριτωμένα memes, υπήρξε «κατακραυγή» και από επωνύμους. Ενδεικτική είναι η αντιμετώπιση του Matteo Salvini, αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης ο οποίος αναρωτήθηκε δημοσίως κατά πόσο ο Enzo Ferrari θα ενέκρινε κάτι τέτοιο ενώ ο πρώην επικεφαλής της Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, δήλωσε ότι καλό θα ήταν η Luce να μην φέρει το σήμα της φίρμας.

Εκτός από τις αρνητικές αντιδράσεις γνωστών και αγνώστων, εξίσου ενδεικτικό είναι ότι την επαύριο της πρεμιέρας, στις 26 Μαΐου, οι μετοχές της Ferrari στο χρηματιστήριο του Μιλάνου υποχώρησαν κατά 8,4% και μια ημέρα αργότερα υποχώρησαν κατά επιπλέον 0,1%.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση επενδυτή ο οποίος σχολίασε την πτώση της μετοχής της ιταλικής φίρμας λέγοντας ότι «τιμωρήθηκε για την αισθητική απογοήτευση που προκάλεσε».

Στις 28 Μαΐου ο επικεφαλής της Ferrari, Benedetto Vigna, υπερασπίστηκε την Luce καλώντας όσους κριτικάρουν να δουν πραγματικά το αυτοκίνητο, απορρίπτοντας τη γενική εντύπωση του κοινού ότι η ηλεκτρική Ferrari μοιάζει με άλλα ηλεκτρικά της αγοράς.

«Αν το δει και το δοκιμάσει κανείς, αντιλαμβάνεται άμεσα ότι τίποτα δεν αντιγράφηκε από ένα άλλο αυτοκίνητο και ότι δεν έχει τίποτα κοινό με κανένα άλλο αυτοκίνητο που έχει δει ή κατασκευαστεί στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την εξωτερική της εμφάνιση, τον εσωτερικό σχεδιασμό και τις επιδόσεις της», είπε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι ήδη υπάρχει αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον για την Luce και μάλιστα από ανθρώπους πουν αποτελούν ήδη πελάτες της φίρμας.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο οίκος Jefferies με χρηματοοικονομική ειδίκευση στη Ferrari, σημείωσε με φόντο τις αντιδράσεις, «Το feedback από πελάτες που ήταν παρόντες στην πρεμιέρα ήταν λιγότερο ακραία αρνητικό σε σχέση με τις αντιδράσεις του ευρέως κοινού, με πολλούς από αυτούς να ανυπομονούν να τη δοκιμάσουν, ακριβώς χάρη στη μοναδικότητα που υπόσχεται η οδηγική συμπεριφορά της».

Όπως, επιπλέον σημειώνουν αναλυτές δεν υπάρχει κακή και καλή δημοσιότητα, υπάρχει μόνο δημοσιότητα.

«Από επικοινωνιακής πλευράς, η ιταλική μάρκα κατάφερε να κάνει τον κόσμο να συζητάει για την ηλεκτρική Ferrari. Κατάφεραν να τραβήξουν την προσοχή και αυτό είναι σίγουρο ζητούμενο», δήλωσε ο Felipe Munoz της εταιρείας Car Industry Analysis, χαρακτηρίζοντας την Luce ως ένα προϊον-δήλωση, που αν και, όπως εκτιμά, δεν θα αποτελέσει από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα της Ferrari σε πωλήσεις, θα διαδραματίσει τον ρόλο του σε ο,τι αφορά την τεχνολογία, δίνοντας το στίγμα της φίρμας για την ηλεκτρική εποχή.

Επίσης, όπως επισημαίνουν στελέχη της Ferrari, υπήρξαν και στο παρελθόν αρνητικές αντιδράσεις για προϊόντα της φίρμας όπως η τετρακίνητη FF το 2011 και την πιο πρόσφατη Purosangue, ωστόσο τελικά αμφότερες έφεραν πωλήσεις.

Σε τελική ανάλυση, ο δείκτης αποδοχής ενός μοντέλου δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από τις αντιδράσεις του ευρέως κοινού στα δημόσια fora αλλά από τις πωλήσεις του.

«Είναι σαφές ότι η διοίκηση της Ferrari επεδίωξε να ρισκάρει καθώς το μοντέλο όντας τετράθυρο, πενταθέσιο και ηλεκτρικό απέχει από το σύνηθες DNA της φίρμας. Οι παραγγελίες είναι αυτές που θα αποδείξουν αν το ρίσκο αυτό θα αποδώσει», σημείωσε ο Michael Tyndall, αναλυτής στην HSBC στον τομέα της αυτοκίνησης.