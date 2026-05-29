Μετά από αναφορές για ξέσπασμα Έμπολα, που προκλήθηκε από τον ιό Bundibugyo, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς σημασίας στις 17 Μαΐου 2026. Διευκρίνισε περαιτέρω ότι το ξέσπασμα «δεν πληρούσε τα κριτήρια της πανδημικής έκτακτης ανάγκης».

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Έμπολα:

• Ο Έμπολα βλάπτει τα αιμοφόρα αγγεία και προκαλεί σοβαρή εσωτερική αιμορραγία.

• Μεταδίδεται από άλλα ζώα σε ανθρώπους και μεταξύ ανθρώπων μέσω στενής επαφής με αίμα, όργανα, εκκρίσεις και άλλα σωματικά υγρά.

• Ορισμένες μορφές του Έμπολα μπορούν να προληφθούν με εμβόλια και να αντιμετωπιστούν με φάρμακα.

• Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1976, το μεγαλύτερο γνωστό ξέσπασμα μεταξύ 2014 και 2016 εξαπλώθηκε στην Κεντρική Αφρική, σκοτώνοντας 10.000 ανθρώπους.

Ο Έμπολα παραμένει μια συνεχής πρόκληση για τους ανθρώπους και τις Αρχές στις πληγείσες περιοχές. Η ανάπτυξη εμβολίων θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του βάρους. Συχνά, τα κρούσματα Έμπολα έχουν προκληθεί από τον τύπο Ζαΐρ του ιού Έμπολα (ιός Έμπολα Ζαΐρ) και τον τύπο Σουδάν (ιός Έμπολα Σουδάν).

Κατά τη διάρκεια των πιο πρόσφατων κρουσμάτων, τα οποία είχαν μεγάλο αριθμό μολυσμένων ατόμων, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αυτές τις τρέχουσες καταστάσεις για να δοκιμάσουν εμβόλια, που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

Ποιες ήταν οι πιο σοβαρές επιδημίες Έμπολα;

Η μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα σημειώθηκε τέσσερις δεκαετίες μετά την αρχική αναγνώριση της νόσου. Μεταξύ 2014 και 2016, ο Έμπολα εξαπλώθηκε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) στην Κεντρική Αφρική, στη Λιβερία, τη Γουινέα και τη Σιέρα Λεόνε στα δυτικά της ηπείρου. Υπήρξαν περισσότερες από 28.600 μολύνσεις και 10.000 θάνατοι.

Από το 2018 έως το 2020, ο Έμπολα εξαπλώθηκε ξανά από τη ΛΔΚ στην Ουγκάντα. Υπήρξαν περαιτέρω επιδημίες στη Γκαμπόν, τη Νότια Αφρική, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Νιγηρία, το Μάλι και τη Σενεγάλη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους.

Η διαφορά μεταξύ ιού Έμπολα και ιού του Σουδάν

Ο Έμπολα ανακαλύφθηκε κοντά στον ποταμό Έμπολα, κατά τη διάρκεια δύο ταυτόχρονων επιδημιών το 1976 – στο Ζαΐρ, τώρα ΛΔ Κονγκό, και στο Νότιο Σουδάν. Η νόσος του ιού Έμπολα (EVD) – που πήρε το όνομά της από τον ποταμό – είναι η πιο θανατηφόρα μορφή του ιού. Έχει ποσοστό επιβίωσης για μόλις 10% των περιπτώσεων.

Η ιογενής νόσος του Σουδάν (SVD) προκαλεί θάνατο σε περίπου 50% των περιπτώσεων. Η τρίτη πιο συχνή παραλλαγή στην Αφρική είναι ο ιός Bundibugyo, που ανακαλύφθηκε το 2007. Τα συμπτώματα είναι παρόμοια: πυρετός, ναυτία, αδυναμία, απώλεια όρεξης και ανεξήγητη αιμορραγία. Πόνος στο στήθος μπορεί να εμφανιστεί με SVD, αλλά λιγότερο με EVD.

Πώς αντιμετωπίζεται ο ιός Έμπολα;

Εάν διαγνωστεί έγκαιρα, η νοσοκομειακή περίθαλψη, με χορήγηση υγρών και φαρμάκων από το στόμα και ενδοφλεβίως, μπορεί να βοηθήσει και να μειώσει τον κίνδυνο θνησιμότητας. Ένα τέτοιο φάρμακο είναι το Ebanga, ένα φάρμακο με βάση τα αντισώματα που εμποδίζει τον ιό να εισέλθει στα κύτταρα, επιβραδύνοντας έτσι την εξάπλωσή του στο σώμα. Ένα δεύτερο φάρμακο είναι το Inmazeb, ένα κοκτέιλ τριών αντισωμάτων. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση εμβολίων με ζωντανούς ιούς ταυτόχρονα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συμβουλεύει να μη θεραπεύονται άτομα στο σπίτι, ειδικά χωρίς τη βοήθεια επαγγελματικής υγειονομικής περίθαλψης. Ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και άλλα άτομα στο σπίτι πιθανότατα θα αρρωστήσουν.

Άλλες θεραπείες περιλαμβάνουν μεταγγίσεις αίματος, φάρμακα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων όπως πόνος, ναυτία, έμετος και διάρροια ή συνυπάρχουσες ασθένειες, όπως η ελονοσία.

Υπάρχουν εμβόλια κατά του Έμπολα;

Το Ervebo έχει εγκριθεί για χρήση στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία ενηλίκων και παιδιών από τον ιό EVD. Οι κανονισμοί ποικίλλουν, ωστόσο το Ervebo έχει εγκριθεί για χρήση στην Ευρώπη από την ηλικία του 1 έτους, ενώ οι ΗΠΑ το έχουν εγκρίνει μόνο για άτομα 18 ετών και άνω.

Οι εγκρίσεις φαρμάκων και εμβολίων από τους κορυφαίους αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς (FDA και EMA, αντίστοιχα) θεωρούνται το παγκόσμιο πρότυπο, επομένως το Ervebo μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην Αφρική. Είναι επίσης απαραίτητο για τα άτομα που επισκέπτονται περιοχές που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα να εμβολιαστούν πριν ταξιδέψουν.

Τι είναι το Ervebo;

Το Ervebo είναι ένα ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο. Αυτό σημαίνει ότι περιέχει μια εξασθενημένη πρωτεΐνη από τον ιό EVD, η οποία δεν είναι αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει πλήρη μόλυνση, αλλά είναι αρκετή για να προκαλέσει μια ανοσολογική απόκριση. Στη συνέχεια, εάν το εμβολιασμένο άτομο συναντήσει ποτέ τον πραγματικό ιό, το σώμα ξέρει πώς να αντιδράσει και να αμυνθεί έναντι της ιογενούς επίθεσης.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Διεθνής Πρωτοβουλία Εμβολιασμού κατά του AIDS, το Υπουργείο Υγείας της Ουγκάντα, το Πανεπιστήμιο Makerere στην Καμπάλα και ο ΠΟΥ ξεκίνησαν μια δοκιμή για ένα υποψήφιο εμβόλιο κατά του SVD. Ήταν η πρώτη δοκιμή που διεξήχθη κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας επιδημίας, της έκτης επιδημίας του ιού τύπου Σουδάν στην Ουγκάντα.

Το εμβόλιο Σουδάν είναι ένα εμβόλιο παρόμοιου σχεδιασμού με το Ervebo. Λέγεται ότι είναι ένας από τους πιο υποσχόμενους τύπους εμβολίων κατά του Έμπολα και άλλων λεγόμενων φιλοϊών, συμπεριλαμβανομένου του Marburg.

Πηγή: DW