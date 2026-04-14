Πυροβολισμοί σε σχολείο της Τουρκίας σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης, βυθίζοντας στο χάος και τον πανικό την περιοχή Σιβέρεκ στην επαρχία Σανλιούρφα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του AFP πρώην μαθητής φέρεται να εισέβαλε στο επαγγελματικό Λύκειο «Ahmet Koyuncu» και άνοιξε πυρ αδιάκριτα τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 άτομα πριν αυτοκτονήσει.

Ειδικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες είχαν αποσταλεί στο σχολείο στην περιοχή Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα, προχώρησαν στην εκκένωση των μαθητών, ενώ ήταν σε εξέλιξη προσπάθειες να πεισθεί ο δράστης να παραδοθεί, όπως μετέδωσε ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός NTV.

🔴 Lisede Silahlı Saldırı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu öğrenildi. Saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı belirtilirken, öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi. Müdahale sürüyor. pic.twitter.com/kINKpfzehx — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) April 14, 2026

Νεότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι από τους τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, 10 είναι μαθητές, τέσσερις καθηγητές, ένας υπάλληλος του σχολείου κι ένας αστυνομικός.

Ποιος ήταν ο δράστης της επίθεσης

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε σχετικά με το περιστατικό:

«Ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, γεννημένος το 2007, και έθεσε τέλος στη ζωή του. Το σχολείο έχει εκκενωθεί, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε όλες της τις διαστάσεις».

Σκηνές τρόμου μετά την επίθεση – Η απομάκρυνση των μαθητών

Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν ασθενοφόρα να περιμένουν έξω από το σχολείο, καθώς οι μαθητές απομακρύνοντας από το κτήριο.

Ο δράστης, φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο.

🚨🇹🇷 Türkiyənin #Şanlıurfa əyalətinin Siverek rayonunda məktəbə silahlı hücum olub Belə ki, silahlı şəxs tüfənglə yeddi nəfəri yaralayıb. Şəxsin bir neçə şagirdi girov götürdüyü deyilir. Hadisədən sonra əraziyə çoxsaylı tibb işçiləri və xüsusi polis qüvvələri cəlb edilib.… pic.twitter.com/VHw8Tdnit5 — APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) April 14, 2026