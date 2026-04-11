Η Κυριακή του Πάσχα αναζωπυρώνει πάντα τη συζήτηση για τα ζώα, αν και προσωρινά και με έμφαση στα αρνιά και τα κατσικάκια. Είναι πιθανώς η μόνη εποχή του χρόνου που το ζήτημα της σχέσης μας με τα άλλα είδη βρίσκεται στο προσκήνιο. Ωστόσο, μια άλλη κατηγορία ζώων δεν λαμβάνει καμία απολύτως προσοχή.

Τα αδέσποτα και τα εγκαταλελειμμένα ιπποειδή συνεχίζουν να ζουν σε ένα «σχεδόν ανύπαρκτο» νομικό πλαίσιο, όπως υποστηρίζεται, σε ένα «τεράστιο νομικό κενό» που καθιστά ασαφές ποιος, αν υπάρχει κάποιος, είναι υπεύθυνος για την ευημερία τους. Και να ζουν την καθημερινότητά τους σε συνθήκες που πολύ συχνά αγγίζουν τα όρια της κακοποίησης.

Η Μαρία Μαρόλια, ιδρυτικό μέλος της Help Horses Ymittos, μιλάει στο «ΒΗΜΑ» για μια θλιβερή κατάσταση που, αν και πηγάζει από θεσμικές ελλείψεις, επιτρέπεται να συνεχίζεται λόγω της «συλλογικής μας ανοχής». Είναι σαφής ότι «ο καιρός της σιωπής έχει περάσει».

Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τη συνεχιζόμενη χρήση γαϊδουριών, μουλαριών και άλλων ιπποειδών σε τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, ειδικά στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες;

Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχει πραγματικός σεβασμός για τα ιπποειδή. Οι άνθρωποι που κατανοούν πραγματικά τις ανάγκες τους και διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση και εκπαίδευση για να τα φροντίζουν σωστά είναι ελάχιστοι.

Ποια σημάδια εξάντλησης ή κακοποίησης παρατηρείτε πιο συχνά στα ζώα που εργάζονται κάτω από τον ήλιο και τη ζέστη; Υπάρχουν σημάδια μακροχρόνιας φθοράς ή πόνου;

Υπάρχουν πολυάριθμα σημάδια, τα οποία συνήθως δεν θα μπορούσαν να είναι πιο εμφανή. Βλέπουμε ζώα που είναι αφυδατωμένα και υποσιτισμένα, των οποίων οι οπλές δεν έχουν λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Η φροντίδα των δοντιών, επίσης, η οποία είναι απολύτως κρίσιμη ειδικά σε άλογα που φορούν χαλινάρια, απουσιάζει εντελώς. Ταυτόχρονα, ο ακατάλληλος εξοπλισμός και οι σέλες μπορούν να προκαλέσουν έντονο πόνο και ακόμη και ανοιχτές πληγές, κάτι που βλέπουμε συνεχώς. Αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά· εικόνες όπως αυτές αντανακλούν χρόνια παραμέλησης και πόνου.

Σας επικοινωνούν ποτέ μέλη του κοινού, είτε ντόπιοι είτε τουρίστες, με παράπονα για άλογα που εργάζονται σε τουριστικές διαδρομές (στη Σαντορίνη, τη Ρόδο ή αλλού) και δεν φροντίζονται σωστά; Αν ναι, πώς απαντάτε;

Λαμβάνουμε παράπονα, κάτι που είναι αναμενόμενο. Ωστόσο, ιδρύσαμε το Help Horses Ymittos με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: τη διάσωση των αλόγων που βρήκα ο ίδιος σε πραγματικά φρικτή κατάσταση στους πρόποδες του Ύμητου, στο Δήμο Κροπιάς, τον Αύγουστο του 2023. Ήταν περισσότερα από 130 συνολικά, και η διάσωση τόσων πολλών ζώων σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς πόρους και υποδομές, εξακολουθεί να είναι μια ανηφορική μάχη.

Παρόλα αυτά, έχουμε ήδη σχεδόν εκατό άλογα υπό τη φροντίδα μας, παρόλο που ξεκινήσαμε από το μηδέν μόλις το 2023. Έχουμε κανονίσει την υιοθεσία ή την ανάδοχη φροντίδα για μερικά από αυτά τα άλογα, και έχουμε διασώσει και άλλα ιπποειδή (τον Μόγκλι από το Καρυδοχώρι, κοντά στις Σέρρες, για παράδειγμα), αλλά απλά δεν μπορούμε να αναλάβουμε άλλα. Αυτό που μπορούμε – και κάνουμε πάντα – είναι να καθοδηγούμε τους ανθρώπους στο πώς να φροντίζουν σωστά τα ζώα τους.

Διότι, στην πραγματικότητα, η υποβολή καταγγελίας απλά δεν αρκεί. Όταν δεν υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο και ουσιαστικά κανένας μηχανισμός για την επιβολή της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ιπποειδή και τα κατοικίδια, είναι πολύ εύκολο να μετακυλίεται η ευθύνη. Τελικά, δεν υπάρχει σαφής λογοδοσία. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: η κακοποίηση δεν περιορίζεται στα ιπποειδή που ιππεύουν οι τουρίστες και σε αυτά που τραβούν άμαξες. Υπάρχει σε ιππικούς συλλόγους, σε ιππικά αθλήματα και σε σχολές ιππασίας κάθε είδους — στην πραγματικότητα, όπου υπάρχουν ιπποειδή. Είναι εξίσου πιθανό να δείτε ένα άλογο να κακοποιείται κατά την προπόνηση για ντρεςάζ ή άλματα, όσο και ένα γαϊδουράκι να κακομεταχειρίζεται στη Σαντορίνη.

Κατά τη γνώμη σας, πότε η χρήση αυτών των ζώων παύει να είναι «παράδοση» και μετατρέπεται σε εκμετάλλευση ή κακοποίηση;

Αυτή η γραμμή ξεπερνιέται όταν απουσιάζουν ο σεβασμός και η γνώση. Είτε πρόκειται για βόλτες τουριστών είτε για δραστηριότητες ή φεστιβάλ και εκδηλώσεις, όταν ένα ζώο βρίσκεται σε συνθήκες που του προκαλούν έντονο άγχος, έντονο φόβο, πόνο και εξάντληση, δεν υπάρχει «παράδοση» στον κόσμο που να μπορεί να το δικαιολογήσει!

Τι θα λέγατε στους τουρίστες που συνεχίζουν να πληρώνουν για «εμπειρίες» όπως αυτές, αγνοώντας τον πόνο και την κόπωση των ζώων; Υπάρχει τρόπος να προσφέρονται βόλτες, για παράδειγμα, χωρίς να προκαλείται βλάβη στα ζώα; Τι κάνει το κράτος; Υποστηρίζει τις προσπάθειές σας; Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα;

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή: δεν είναι όλοι κακοποιητές. Αλλά κάποιος που δεν γνωρίζει τα άλογα μπορεί να μην αναγνωρίζει καν την κακοποίηση. Ωστόσο, κάποια πράγματα είναι απολύτως σαφή. Κανένα άλογο δεν πρέπει να εργάζεται ή να ιππεύεται όταν η θερμοκρασία φτάνει τους 30°C ή υψηλότερα — ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας. Και πρέπει να τους δίνονται τα κατάλληλα διαλείμματα: κανένα ζώο δεν πρέπει ποτέ να μένει δεμένο στον ήλιο, χωρίς τροφή ή νερό, ή να παραμένει σελωμένο ή με ζυγό. Δεν πρέπει ποτέ να ιππεύουμε ή να χρησιμοποιούμε ζώα που είναι εμφανώς υποβαρή ή αφυδατωμένα.

Ακούμε συχνά τη δικαιολογία «Είναι πολύ γέρος…». Και ναι, τα γέρικα ζώα δεν παίρνουν βάρος εύκολα και στερούνται μυϊκής μάζας — ακριβώς όπως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Φυσικά, αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι τους επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο! Ρωτήστε τον εαυτό σας: θα φορτώνατε τη γιαγιά ή τον παππού σας με το βαρύ φορτίο; Θα τους βάζατε να δουλέψουν; Και κάτι ακόμα: οι χαμηλές τιμές δεν κάνουν μια εμπειρία «ευκαιρία».

Σημαίνει απλώς ότι κάποιος έχει κάνει περικοπές κάπου — συνήθως στη διατροφή, τη φροντίδα, τον χώρο, την κτηνιατρική περίθαλψη ή τον εξοπλισμό των ζώων. Ένα άλογο δεν είναι αντικείμενο. Είναι ένα ζωντανό πλάσμα με πολύπλοκες ανάγκες. Όσον αφορά το κράτος, η συνολική εικόνα είναι αποτυχημένη. Δεν υπάρχει πραγματική προστασία για τα ιπποειδή. Στην πραγματικότητα, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Βιώσαμε μια νομοθετική οπισθοδρόμηση αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας μας, όταν η ευθύνη για τα αδέσποτα και τα εγκαταλελειμμένα άλογα αφαιρέθηκε από τις Περιφέρειες χωρίς να ανατεθεί αλλού. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον τότε Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κάποιον κ. Κελετσή, ο οποίος παραμένει μέλος του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο νομοθετικό κενό.

Το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι μόνο ελλιπές, αλλά ουσιαστικά ανύπαρκτο. Ακόμη και βασικά εργαλεία, όπως έντυπα ταυτοποίησης ή διαβατήρια, δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά. Αν υπήρχε πραγματική βούληση, θα υπήρχε ένα σαφές και εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο και ένας λειτουργικός και εξειδικευμένος ρυθμιστικός μηχανισμός. Αυτό θα περιελάμβανε έναν οργανισμό για την ευημερία των ζώων με αποδεδειγμένο ιστορικό (όσον αφορά τον αριθμό των ζώων που φροντίζει, ανά κατηγορία ζώων και ανά περιοχή), κτηνιάτρους και μια ειδική αστυνομική δύναμη για τα ζώα. Χωρίς αυτά, μιλάμε για καλές προθέσεις, όχι για πραγματική προστασία.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ποια είναι η ηθική ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στα ζώα που δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν για τον εαυτό τους; Πώς μπορεί να ακουστεί η φωνή τους;

Ο καιρός της σιωπής ή της μετακύλισης της ευθύνης έχει σίγουρα περάσει. Τα ζώα ζουν έτσι σήμερα επειδή εμείς, ως κοινωνία, το ανεχόμαστε. Αν θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα, πρέπει να τα αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, άμεσα. Πρέπει να ενημερωθούμε και να παρέμβουμε, όχι να κλείνουμε τα μάτια. Αυτά τα ζώα δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους: όσο παραμένουμε σιωπηλοί και δεν κάνουμε τίποτα, η κακοποίηση θα συνεχίζεται.