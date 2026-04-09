Η RSPCA (εταιρεία για την πρόληψη της κακομεταχείρισης των ζώων στη Βρετανία) βρέθηκε να αντιμετωπίζει αντιδράσεις μετά από τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας με δεκάδες σκύλους στριμωγμένους σε ένα σαλόνι, την οποία κάποιοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων χαρακτήρισαν ως δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.

Η φιλανθρωπική οργάνωση για τα ζώα αναγκάστηκε να διαψεύσει τις φήμες, επιβεβαιώνοντας ότι η εικόνα είναι αυθεντική και δείχνει την πραγματικότητα που αντιμετώπισε η οργάνωση νωρίτερα φέτος, όταν ανακάλυψε περισσότερους από 250 σκύλους σε μια ιδιοκτησία υπό ακατάλληλες συνθήκες.

Ορισμένοι σχολιαστές στο Facebook κατηγόρησαν την οργάνωση ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να τη δημιουργήσει. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία αυτής της εικόνας», δήλωσε η RSCPA.

«Όσο και αν θα θέλαμε αυτή η εικόνα να μην ήταν αληθινή, δυστυχώς είναι – και λαμβάνουμε όλο και περισσότερες αναφορές για περιπτώσεις όπως αυτή, όπου εμπλέκονται πολλά ζώα.

Δεν χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη, καθώς έχουμε αμέτρητες ιστορίες να μοιραστούμε για τα ζώα που βοηθούν οι ομάδες μας στην πρώτη γραμμή».

Ο αριθμός και οι συνθήκες διαβίωσης των σκύλων στην ιδιοκτησία είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο λόγω εξαιρετικών οικογενειακών συνθηκών, ανέφερε η RSPCA.

Η οργάνωση δέχτηκε 87 σκύλους, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο Dogs Trust.

«Μια συγκλονιστική πραγματικότητα»

Σύμφωνα με τον Skynews, την Τετάρτη, η επιθεωρητής της RSPCA, Jo Hirst, δήλωσε ότι δεν την εξέπληξε το γεγονός ότι ορισμένοι αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα της «σοκαριστικής» εικόνας.

«Κατανοούμε ότι οι άνθρωποι είναι τόσο σοκαρισμένοι που δεν πιστεύουν αυτό που βλέπουν», είπε. «Αλλά αυτή η φωτογραφία δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη – είναι αληθινή. Αυτή είναι η συγκλονιστική πραγματικότητα του τι μπορεί να συμβεί όταν ακόμη και ιδιοκτήτες με καλές προθέσεις κατακλύζονται – η υπερβολική αναπαραγωγή μπορεί να πάρει το πάνω χέρι και οι συνθήκες να ξεφύγουν από τον έλεγχο».

Η φιλανθρωπική οργάνωση ανέφερε ότι τον τελευταίο χρόνο ανταποκρίθηκε σε 4.200 περιστατικά που αφορούσαν τουλάχιστον 10 ζώα στην ίδια διεύθυνση σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία.

Παράλληλα, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τον υψηλότερο αριθμό ζώων υπό τη φροντίδα της τα τελευταία έξι χρόνια, λόγω της «αυξανόμενης σκληρότητας και παραμέλησης», με σχεδόν τα μισά να βρίσκονται σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, καθώς «πολλά από τα κέντρα της οργάνωσης είναι γεμάτα μέχρι το όριο».

Η πολιτική της RSPCA για την τεχνητή νοημοσύνη ορίζει: «Θα είμαστε διαφανείς όσον αφορά τη χρήση εικόνων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας σαφώς κάθε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. «Ορίζει επίσης ότι θα χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να παρουσιάζουμε με ακρίβεια το έργο και τον σκοπό μας. Δεν θα χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία για να δημιουργούμε παραπλανητικές ή ψευδείς εικόνες».