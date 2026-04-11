Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 11 Απριλίου, σε ηλικία 59 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τον ΠΑΟΚ και άφησε έντονο αποτύπωμα στα ελληνικά γήπεδα, υπήρξε μια εμβληματική μορφή της γενιάς του, με σημαντική προσφορά τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στον φίλαθλο κόσμο και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Η καριέρα που τον ταύτισε με τον ΠΑΟΚ

Ο Στέφανος Μπορμπόκης γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1966 και αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ΠΑΟΚ, τη δεκαετία του ’80 και του ’90. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της ομάδας και γρήγορα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, όπου καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος.

Με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά» κατέγραψε συνολικά 274 συμμετοχές και 39 γκολ, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του. Ξεχώρισε ιδιαίτερα τη σεζόν 1987-88, όταν πέτυχε 9 γκολ σε 26 εμφανίσεις.

Η πορεία του στα ελληνικά γήπεδα

Μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, το 1994, συνέχισε την καριέρα του στον Εδεσσαϊκό, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ηρακλή, καταγράφοντας σημαντική παρουσία με 60 συμμετοχές και 10 γκολ.

Ακολούθησε η θητεία του στον Άρη, τη σεζόν 1997-98, ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, κλείνοντας έναν πολυετή κύκλο στα ελληνικά γήπεδα.

Η συμβολή του στην Εθνική Ελλάδας

Σε διεθνές επίπεδο, φόρεσε 29 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, σημειώνοντας 6 γκολ και αποτελώντας μια αξιόπιστη επιλογή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της εποχής.

Από τα γήπεδα στους πάγκους

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ασχολήθηκε με την προπονητική, περνώντας από ομάδες των μικρότερων κατηγοριών, όπως ο Κιλκισιακός, ο Θερμαϊκός, η Ένωση Θράκης και η Αναγέννηση Γιαννιτσών.