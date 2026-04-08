Το ευρωπαϊκό μπάσκετ φτώχυνε από σήμερα. Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τη γιγάντωση της Παρτίζαν και την ανάδειξη αμέτρητων ταλέντων, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη στο Βελιγράδι, μετά από μια γενναία, αλλά άνιση μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το χρονικό της επιδείνωσης

Η κατάσταση της υγείας του σέρβου τεχνικού είχε κλονιστεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια. Το 2025, είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού στη Λευκορωσία, ωστόσο οι επιπλοκές δεν σταμάτησαν εκεί. Τον Μάρτιο του 2026, εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο, λόγω επιδείνωσης της κατάστασής του, αντιμετωπίζοντας παράλληλα, κρίσιμα καρδιακά και πνευμονικά προβλήματα.

Ο «Στρατηγός» της Παρτίζαν και το ραντεβού με τον Ολυμπιακό

Ο Βουγιόσεβιτς δεν ήταν απλώς ένας προπονητής, ήταν ο αναμορφωτής της Παρτίζαν. Στις δύο θητείες του στον πάγκο της (2001-2010 και 2012-2015), δημιούργησε μια «μηχανή» παραγωγής τίτλων και παικτών.

Τίτλοι: Κατέκτησε 5 ABA League, 2 πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας, 3 Σερβίας-Μαυροβουνίου και 6 πρωταθλήματα Σερβίας.

EuroLeague: Το 2010, οδήγησε την Παρτίζαν στο Final Four, όπου έφτασε μια ανάσα από τον τελικό. Χρειάστηκε ένα ιστορικό follow του Τσίλντρες για τον Ολυμπιακό, ώστε να στείλει το ματς στην παράταση και να στερήσει από τον Βουγιόσεβιτς τη μεγάλη πρόκριση.

Προσωπική καταξίωση: Το 2009, αναδείχθηκε δίκαια Προπονητής της Χρονιάς στην EuroLeague.

Μια διαδρομή τεσσάρων δεκαετιών

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1982, από την Μπέογκραντ και τον οδήγησε σε μερικούς από τους σημαντικότερους πάγκους της Ευρώπης, όπως της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, της Λιμόζ, της Πέζαρο και της Μπρέσια, ενώ πέρασε και από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα.

Παράλληλα, πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως ομοσπονδιακός τεχνικός σε Σερβία και Μαυροβούνιο, Μαυροβούνιο και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.