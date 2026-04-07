Θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ρουμάνου προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου σε ηλικία 80 ετών.

Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, έφυγε σήμερα από την ζωή μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία του ρουμάνικου ποδοσφαίρου κι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της χώρας, έχοντας σπουδαία καριέρα σε πάγκους μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Υπήρξε προπονητής της Ίντερ αλλά και της Σαχτάρ Ντόνετσκ ενώ κάθισε και στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ρουμανίας.

Τις τελευταίες μέρες αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και κατέρρευσε στην διάρκεια προπόνησης της Εθνικής Ρουμανίας.