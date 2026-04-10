Συγκίνηση στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, στην Ιερουσαλήμ. Το πρωί οι κλειδοκράτορες μουσουλμάνοι παρέδωσαν τα κλειδιά στον Δραγουμένο, ο οποίος άνοιξε δικαιωματικά τις πύλες του Ναού.

Πιστοί αξιοποιώντας τη χαλάρωση των μέτρων από την αστυνομία της Ιερουσαλήμ συνέρρευσαν στον Ναό και προσκύνησαν τον Πανάγιο Τάφο. Αμέσως μετά το άνοιγμα της πύλης, ακολούθησε η αναπαράσταση της πορείας του Θεανθρώπου από το Πραιτώριο έως τον λόφο του Γολγοθά. Πιστοί κρατώντας ξύλινους σταυρούς συνόδευσαν την πομπή σύμφωνα με το thesspost.gr.

Το μήνυμα που εκπέμπει ο Πανάγιος Τάφος και οι αγιοταφίτες πατέρες, είναι ειρήνη μεταξύ των λαών, ενώ πλέον όλοι περιμένουν το Μεγάλο Σάββατο, όπου όπως όλα δείχνουν, η τελετή του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί με αυξημένο αριθμό πιστών.