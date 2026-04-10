Προσφέρεται χώρος, χρόνος και όπως φαίνεται, ένας μέτριος προς καλός καιρός. Διανύοντας τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι περισσότεροι έχουν ήδη εγκαταλείψει τη βάση τους και βρίσκονται είτε στο δρόμο είτε στο πλοίο, με σκοπό να περάσουν μερικές μέρες στην εξοχή, στο χωριό, μακριά από το περιβάλλον που έχουν συνδέσει την καθημερινότητά τους.

Τα τρία βιβλία που ακολουθούν, ωστόσο, διαβάζονται παντού καθώς ο μόνος παράγοντας που μας απασχολεί είναι ο χρόνος, όχι ο τόπος. Οι διακοπές του Πάσχα, άλλωστε, αυτές οι κενές από επαγγελματικές υποχρεώσεις μέρες, είναι ιδανικές για την ανάγνωση βιβλίων που περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους.

Από το σκάνδαλο των υποκλοπών στη Νέα Υόρκη και από εκεί στο σύμπαν του Ουίλιαμ Φόκνερ. Αυτά είναι τα βιβλία που μπήκαν στην τσάντα και θα μας συντροφεύσουν στις διακοπές του Πάσχα.

Το ρεπορτάζ, Ελίζα Τριανταφύλλου (εκδ. Αντίποδες)

Σε λίγες μόλις σελίδες, η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλλου «σπάει» σε μικρά κομμάτια το σκάνδαλο των υποκλοπών, περιγράφει πώς έφτασε να γράφει για την υπόθεση, αλλά και για τους ανθρώπους που συνάντησε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Εκτός από επίκαιρη, η νέα αυτή κυκλοφορία είναι σημαντική για την κατανόηση του σκανδάλου σε βάθος.

Από το οπισθόφυλλο: Ένας κρεοπώλης σε σουπερμάρκετ και ένας εργαζόμενος σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας με χαρτζιλίκι από την ΕΥΠ, επιχειρηματίες από την Ελλάδα, το Ισραήλ και τη Βόρεια Μακεδονία, υψηλόβαθμα στελέχη μυστικών υπηρεσιών, παραστρατιωτικές οργανώσεις από το Σουδάν, στελέχη της ΕΥΠ που εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες, έμποροι όπλων που λειτουργούν ως μεσάζοντες για την πώληση κακόβουλων λογισμικών και μικροβιολόγοι που κάνουν ελέγχους για την covid-19. Όλοι αυτοί δεν πρωταγωνιστούν στο αστυνομικό μυθιστόρημα που όλοι θα θέλαμε να διαβάσουμε. Η Ελίζα Τριανταφύλλου διασταυρώνεται μαζί τους κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ που, καθώς ξετυλίγεται, μας αποκαλύπτει ταυτόχρονα τη δομή της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα αλλά και τη δομή του ελληνικού κράτους. Κι αν μόνο η αντίσταση αποκαλύπτει την εξουσία, το ρεπορτάζ της Τριανταφύλλου και των συναδέλφων της αντιστέκεται σε όσα ένα κράτος θέλει να γίνονται στο σκοτάδι και σε μια δημοσιογραφία που επιτρέπει στο σκοτάδι να μένει σκοτεινό.

Κυνηγόσκυλο, Ντον Ντελίλο (εκδ. Gutenberg, μτφρ. Αποστόλης Πρίτσας)

Θεωρίες συνωμοσίας, ηθικά ζητήματα, εμμονές, Χίτλερ. Στο άκρως κινηματογραφικό και σατιρικό «Κυνηγόσκυλο» του Ντον Ντελίλο, οι σκηνές εναλλάσσονται με το τρικ της βινιέτας και συνθέτουν, σταδιακά, ένα πολιτικό θρίλερ που, παρά τις 384 σελίδες του, μπορεί να διαβαστεί σε δύο μέρες.

Από το οπισθόφυλλο: Ένα προφητικό πολιτικό μυθιστόρημα για τον καταιγισμό εικόνων και ανεξέλεγκτων πληροφοριών, τις θεωρίες συνωμοσίας, το πάθος για εξουσία και την εμπορευματοποίηση των πάντων, ακόμα και του «απόλυτου κακού». Νέα Υόρκη, 1970: Σ’ ένα εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο αστυνομικοί βρίσκουν το πτώμα ενός άνδρα ντυμένου με γυναικεία ρούχα. Ένας εκκεντρικός έμπορος έργων τέχνης ισχυρίζεται πως το θύμα μετέφερε μία ταινία που φημολογείται ότι καταγράφει ένα σεξουαλικό όργιο στο οποίο συμμετείχε ο Χίτλερ. Μια νεαρή δημοσιογράφος, ένας γερουσιαστής-συλλέκτης ερωτικών αντικειμένων, ένας βασιλιάς του πορνό, ένας πρώην πράκτορας και βετεράνοι στρατιωτικοί αρχίζουν να αναζητούν το πολύτιμο αντικείμενο.

Κόκκινα φύλλα, Ουίλιαμ Φόκνερ (εκδ. Κίχλη, μτφρ. Γιάννης Παλαβός)

Τα «Κόκκινα Φύλλα», μαζί το διήγημα «Ο αχυρώνας φλέγεται», συγκαταλέγονται στα κορυφαία έργα μικρής φόρμας του Ουίλιαμ Φόκνερ. Ο Γιάννης Παλαβός, τόσο με την εξαιρετική του μετάφραση όσο και με το κατατοπιστικό επίμετρο, μας προετοιμάζει κατάλληλα για τα επόμενα, πιο απαιτητικά βιβλία του Αμερικανού συγγραφέα.

Από το οπισθόφυλλο: Το διήγημα αφηγείται μια αγωνιώδη ιστορία καταδίωξης. Όταν ο αρχηγός μιας φυλής αυτοχθόνων της Γιοκναπατάουφα πεθαίνει, το έθιμο επιτάσσει να ταφεί μαζί με το άλογο, το σκυλί και τον μαύρο σκλάβο του. Ωστόσο ο σκλάβος αποδρά. Ο Φόκνερ περιγράφει ρεαλιστικά αλλά και με επικό τόνο το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύεται, προσδίδοντάς του τελετουργικό χαρακτήρα, και μετατρέπει τη θυσία του φυγά σε αλληγορία για την κοινή ανθρώπινη μοίρα. Παράλληλα, θίγει εδώ για πρώτη φορά, με δηκτικό τρόπο, το ζήτημα της δουλοκτησίας στον αμερικανικό Νότο και την ηθική παρακμή των ιθαγενών, που, μιμούμενοι τους λευκούς, έχουν στην κατοχή τους μαύρους σκλάβους.