Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τη ναυσιπλοΐα παρά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, τα δεδομένα ναυτιλιακής κίνησης επιβεβαιώνουν την παράλυση της διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, την ώρα που η ιρανική πλευρά επικαλείται τεχνικούς περιορισμούς και τοποθέτηση ναρκών.

Τα δεδομένα της Kpler

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Kpler, κανένα δεξαμενόπλοιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν έχει διασχίσει τα Στενά από την υπογραφή της συμφωνίας την Τρίτη.

Η κίνηση περιορίζεται σε μόλις τέσσερα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου, με το τελευταίο στίγμα να καταγράφεται το πρωί της Τετάρτης. Ο Νίκος Ποθιτάκης, εκπρόσωπος της Kpler, υπογράμμισε πως η θαλάσσια οδός είναι ουσιαστικά κλειστή, ανεξάρτητα από τις επίσημες διακηρύξεις περί εκεχειρίας.

Το πρόσχημα των ναρκών και η μοναδική θαλάσσια οδός

Χαρακτηριστικό της έντασης είναι το περιστατικό με το δεξαμενόπλοιο AUROURA, το οποίο αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει στροφή 180 μοιρών και να ακινητοποιηθεί, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές ότι οι ιρανικές δυνάμεις αποτρέπουν ενεργά τη διέλευση πλοίων.



Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι στιγμής τα πλοία που έχουν περάσει τα στενά του Ορμούζ έχουν ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδρομή. Συγκεκριμένα, έχουν περάσει ανάμεσα από τα νησιά Qeshm και Larak πριν οδηγηθούν στα ανοικτά.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι το Στενό παραμένει πλήρως κλειστό, συνδέοντας τη στάση αυτή με τις πρόσφατες ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο. Επισήμως, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για ανάγκη απόλυτου συντονισμού με το ναυτικό λόγω της παρουσίας θαλάσσιων ναρκών, θέτοντας αυστηρούς όρους για οποιαδήποτε μελλοντική διέλευση.

Η περιορισμένη κυκλοφορία αντανακλά επίσης την έντονη ανησυχία ναυτιλιακών εταιρειών και ασφαλιστών, οι οποίοι διστάζουν να δώσουν το πράσινο φως για την επανέναρξη των δρομολογίων έως ότου υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας στην περιοχή.

Σύγχυση στην Ουάσιγκτον

Στην Ουάσιγκτον, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, χαρακτήρισε ψευδείς τις ειδήσεις περί αποκλεισμού, αξιώνοντας την άμεση επανεκκίνηση της κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιος ασκεί τον de facto έλεγχο της περιοχής.

Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική και οι ειδικοί εκτιμούν πως δε θα καταστεί εφικτό να επέλθει ομαλότητα στην τροφοδοσία μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες.