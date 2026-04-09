Συνεχή μηνύματα για να υπάρξει άμεσα κατάπαυση πυρός στον Λίβανο και απειλές για αντίποινα σε διαφορετική περίπτωση στέλνει προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ η ιρανική ηγεσία, ενώ παράλληλα -σύμφωνα με αναφορές- ετοιμάζεται για την αποστολή της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες στα πλαίσια της 15νθημερης εκεχειρίας.

Προειδοποιήσεις από Ιράν

Την τελευταία προειδοποίηση προς την πλευρά του Ισραήλ σχετικά με τον Λίβανο διατύπωσε ένας εκ των βασικών συνομιλητών -όπως αποδείχθηκε- των ΗΠΑ ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, με ανάρτηση του στο X.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μέρος της συμφωνίας που επετεύχθη με τις ΗΠΑ και μάλιστα το πρώτο σημείο από τα δέκα, είναι πως ο Λίβανος και ολόκληρος ο Άξονας της Αντίστασης, ως σύμμαχοι του Ιράν, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων. Ο Καλιμπάφ υποστηρίζει επίσης ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δημόσια ξεκαθάρισε το ζήτημα με τον Λίβανο και ότι δεν υπάρχει περιθώριο άρνησης του γεγονός αυτού ή αλλαγής των προβλεπομένων.

Το μήνυμα του κλείνει με την προειοδοποίηση πως: «Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας έχουν ξεκάθαρο κόστος και θα έχουν ΙΣΧΥΡΕΣ απαντήσεις. Σβήστε την φωτιά άμεσα».

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε από την πλευρά του, ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο είναι ξεκάθαρη παραβίαση των όρων της εκεχειρίας και ότι «το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου». Σύμφωνα με τον ίδιο «οι επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ ανούσιες» και υπογράμμισε «το δάχτυλο μας παραμένει στην σκανδάλη».

Οι κινήσεις του Πακιστάν και τι θα γίνει με τις συνομιλίες

Το Πακιστάν, το οποίο έχει παίξει σημαντικότατο μεσολαβητικό ρόλο για την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας, αλλά και στην οργάνωση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, προσπαθεί από την πλευρά του με συνεχείς παρεμβάσεις να ρίξει τους τόνους και να προχωρήσουν χωρίς προβλήματα οι συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο και να συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο.

Πέρα από το μήνυμα του Σεχμπάζ Σαρίφ ότι ο Λίβανος αποτελεί μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας, η πακιστανική ηγεσία πιέζει ανοιχτά τις ΗΠΑ να αναλάβουν δράση για να εξασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο. Είναι ενδεικτικό ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νακβί, είχε συνάντηση με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ Νάταλι Μπέικερ, για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, αλλά και να συντονιστούν για τις συνομιλίες.

Παράλληλα με τα παραπάνω οι Αρχές στην πρωτεύουσα του Πακιστάν ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της άφιξης ιρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου Islamabad Serena Hotel ζήτησε από τους πελάτες να αποχωρήσουν μέχρι τις 5 μ.μ. την Τετάρτη, επειδή η κυβέρνηση είχε επιτάξει τις εγκαταστάσεις μέχρι το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με ειδοποίηση που είδε η Wall Street Journal. Το ξενοδοχείο αναμένεται να φιλοξενήσει τις αντιπροσωπείες, αλλά δεν αναμένεται να αποτελέσει τον χώρο διεξαγωγής των συνομιλιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρεσβευτής του Ιράν στη χώρα είχε αναφέρει νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αργότερα διαγράφηκε, ότι Ιρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να φτάσουν το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αμερικανικής πλευράς της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Τι συμβαίνει στον Λίβανο

Την ίδια ώρα πάντως στον Λίβανο, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν, σε μικρότερη ένταση πάντως σε σχέση με χθες, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε ξεκάθαρος ως προς τις προθέσεις του να μην σταματήσει τις επιθέσεις του το Ισραήλ.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση του Λιβάνου προχώρησε σε μια κίνηση για να αυξήσει το πολιτικό κόστος προς το Ισραήλ για την συνέχιση των επιθέσεων, καθώς ανακοίνωσε ότι από σήμερα απαγορεύεται η κατοχή όπλων από μη κρατικές οργανώσεις στη Βηρυτό.

«Για την ασφάλεια των πολιτών», η κυβέρνηση «ζητεί από τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να επεκτείνουν αμέσως τον έλεγχο (…) του κράτους στην περιοχή της Βηρυτού και να περιορίσουν την κατοχή όπλων μόνο στις νόμιμες δυνάμεις», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ναουάζ Σαλάμ.

Η Χεζμπολάχ είναι η μοναδική οργάνωση που κράτησε τα όπλα της στον Λίβανο μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.