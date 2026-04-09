Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενοχλημένος από την απροθυμία των συμμάχων στο ΝΑΤΟ να βοηθήσουν για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ και οργισμένος επειδή δεν καρποφόρησαν τα σχέδιά του για αγορά της Γροιλανδίας, συζήτησε με τους συμβούλους του την πιθανότητα να αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη, ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters.

Δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν ζήτησε από το Πεντάγωνο να καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια για τη μείωση του αριθμού των Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, είπε ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ωστόσο, το γεγονός και μόνο ότι έγινε κάποια συζήτηση για το θέμα αυτό υπογραμμίζει πόσο έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με τους Ευρωπαίους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες. Υποδηλώνεται επίσης ότι η επίσκεψη του Μαρκ Ρούτε, του γγ της Συμμαχίας στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη δεν συνέβαλε στη βελτίωση των σχέσεων, που αναμφισβήτητα βρίσκονται στο χειρότερο επίπεδό τους από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949.

Σήμερα, στην Ευρώπη σταθμεύουν περισσότεροι από 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες – οι 30.000 και πλέον στη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες βρίσκονται επίσης στην Ιταλία, τη Βρετανία και την Ισπανία.

Το ΝΑΤΟ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για ένα σχόλιο.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα επηρεαστούν ή πόσοι στρατιώτες ενδέχεται να αποσυρθούν, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει το σχέδιο αυτό.

Συμμαχία σε κρίση

Αν και η σχέση του Τραμπ με το ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν ασταθής – επί χρόνια κατηγορούσε τους Ευρωπαίους ότι δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους – οι τελευταίοι τρεις μήνες υπήρξαν ιδιαίτερα ταραχώδεις. Τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε διατλαντική κρίση, όταν επανέλαβε την απειλή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, που είναι έδαφος της Δανίας, συμμάχου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Αφού ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, εκφράζει δυσαρέσκεια επειδή οι σύμμαχοί του δεν προσφέρθηκαν να βοηθήσουν για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Διπλωμάτες στο ΝΑΤΟ λένε ότι οι ΗΠΑ δεν ξεκαθάρισαν εάν ανέμεναν να ξεκινήσει κάποια αποστολή στο Ορμούζ κατά τη διάρκεια ή μετά τον πόλεμο. Δεν διευκρίνισαν επίσης τι θα περίμεναν από κάθε χώρα του ΝΑΤΟ ξεχωριστά.

Η εφημερίδα Wall Street Journal έγραψε την Τετάρτη ότι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης συζητούν το ενδεχόμενο να μετακινηθούν στρατιώτες που σταθμεύουν στην Ευρώπη, από χώρες των οποίων οι ηγέτες επέκριναν τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι ηγέτες των οποίων εμφανίστηκαν πιο υποστηρικτικοί.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο Reuters ότι ο Τραμπ συζητούσε συγκεκριμένα την επιστροφή των στρατιωτών πίσω στις ΗΠΑ, αντί για τη μετακίνησή τους σε διαφορετικές, ξένες χώρες.