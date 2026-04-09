Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, διέψευσε κατηγορηματικά την Πέμπτη ότι διατηρούσε ποτέ σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, τονίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί είναι συκοφαντικοί.

«Τα ψέματα που επιχειρούν να με συνδέσουν με τον επαίσχυντο Τζέφρι Έπστιν πρέπει να τερματιστούν σήμερα», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ σε μια σπάνια παρέμβασή της από τον Λευκό Οίκο.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Έπστιν ή τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, σημειώνοντας ότι η επικοινωνία της με τη δεύτερη περιοριζόταν σε μια τυπική, περιστασιακή αλληλογραφία. «Δεν είμαι θύμα του Έπστιν», υπογράμμισε με έμφαση η Πρώτη Κυρία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έπστιν είχε συλληφθεί εκ νέου το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία ανηλίκων. Ο θάνατός του, το ίδιο έτος, σε κελί φυλακής του Μανχάταν, αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να απομακρυνθεί από τη δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία είχε επανέλθει στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες μετά και την δημοσιοποίηση των σχετικών αρχείων.