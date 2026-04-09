Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση κακοποίησης ενός βρέφους μόλις 10 μηνών στον Πύργο, η οποία οδήγησε στην προφυλάκιση των δύο 18χρονων γονέων του, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Ηλείας.

Το παιδί, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέρει πολλαπλά τραύματα, ανάμεσα στα οποία κάταγμα στο πόδι, εγκαύματα από τσιγάρο και δαγκωματιές, με τις Αρχές να αποδίδουν στον πατέρα τον ρόλο του φυσικού αυτουργού και στη μητέρα την πλήρη ανοχή στις φρικαλεότητες που εκτυλίσσονταν.

Το χρονικό της κακοποίησης και οι βαρύτατες κατηγορίες

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 16 Μαρτίου, όταν μια καταγγελία για σοβαρό τραυματισμό του βρέφους κινητοποίησε τις Αρχές. Η ιατροδικαστική εξέταση έφερε στο φως μια εφιαλτική πραγματικότητα:

Πολλαπλά τραύματα: Το κοριτσάκι έφερε πρόσφατα και παλαιότερα τραύματα, γεγονός που υποδηλώνει συστηματική κακοποίηση.

Η δράση των γονέων: Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 18χρονος φέρεται να προκάλεσε τα τραύματα, ενώ η μητέρα κατηγορείται ότι δεν παρενέβη ποτέ, παρά τα εμφανή σημάδια στο σώμα του παιδιού.

Ποινική δίωξη: Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Το βρέφος συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του, την ώρα που η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.