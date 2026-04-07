Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές και αστυνομικές αρχές της Ρόδου, μετά από ένα πρωτοφανές περιστατικό, που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός βρέφους μόλις τεσσάρων μηνών. Το μωρό, που βρισκόταν στο νησί με την οικογένειά του, από το Ισραήλ, για διακοπές, νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, αφού προηγήθηκε μια δραματική σειρά γεγονότων.

Το χρονικό της «απόδρασης» και η ραγδαία επιδείνωση

Όλα ξεκίνησαν όταν οι γονείς μετέφεραν το βρέφος στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, με πυρετό και αναπνευστική δυσχέρεια. Παρά την επιμονή των παιδιάτρων, για άμεση εισαγωγή και νοσηλεία, οι γονείς πήραν την απόφαση να αποχωρήσουν κρυφά από το νοσοκομείο στις τέσσερις τα ξημερώματα της Παρασκευής, αγνοώντας τις ιατρικές οδηγίες.

Η κατάσταση πήρε δραματική τροπή, λίγες ώρες αργότερα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το βρέφος μεταφέρθηκε πίσω στο νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε πολύ χειρότερη κατάσταση.

Οι εξετάσεις έδειξαν:

Σηπτική καταπληξία

Σοκ λόγω πνευμονίας

Σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια

Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα διασωλήνωση για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή και στήθηκε αερογέφυρα σωτηρίας για τη μεταφορά του στην Αθήνα.

Η σύλληψη της μητέρας και οι ισχυρισμοί της

Παράλληλα με τη μάχη των γιατρών, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η οικογένεια, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η ίδια, στην κατάθεσή της, φέρεται να υποστήριξε πως αποχώρησε από το νοσοκομείο, λόγω των συνθηκών νοσηλείας, ενώ ισχυρίστηκε πως είχε λάβει σχετική έγκριση από το νοσηλευτικό προσωπικό, ισχυρισμός που ερευνάται από τις αρχές. Με εντολή εισαγγελέα, η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ το βρέφος ανταποκρίνεται στη θεραπεία και αναμένεται να βγει σύντομα από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.