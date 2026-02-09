Μόλις τριάντα ημέρες πριν ήρθε στη ζωή και τώρα δίνει σκληρή και άνιση μάχη για να κρατηθεί σε αυτή. Ο λόγος για ένα βρέφος τριάντα ημερών, ένα κοριτσάκι που προσβλήθηκε από RSV και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του παιδιατρικού νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού.

Το μωρό μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό νοσοκομείο, χθες, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο RSV είναι η συντομογραφία για τον Respiratory Syncytial Virus (Ιός Αναπνευστικού Συνδρόμου), έναν ιό που προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Είναι πιο επικίνδυνος για βρέφη και ηλικιωμένους λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αναπνευστικού τους συστήματος και της ανοσολογικής τους άμυνας.