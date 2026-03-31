Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά την διάρκεια ενημέρωσης για τον πόλεμο στο Ιράν στο Πεντάγωνο, μαζί με τον Στρατηγό Νταν Κέιν, υποστήριξε -χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες του ταξιδιού του- ότι επισκέφθηκε την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) το Σαββατοκύριακο και συναντήθηκε με στρατιώτες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, όπως είπε, δύο πυραύλοι καταρρίφθηκαν με επιτυχία, ενώ υποστήριξε ότι μίλησε με μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού, μερικοί εκ των οποίων «είχαν μόλις επιστρέψει από πτήσεις πάνω από το Ιράν».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Ρώτησα κάθε νέο Αμερικανό: τι χρειάζεστε; Και κανείς δεν ζήτησε καλύτερο εξοπλισμό, κανείς δεν ζήτησε πιο άνετες συνθήκες διαβίωσης, κανείς δεν είπε «στείλτε με σπίτι». Φυσικά, στην τελική αυτά τα θέλουμε όλοι, όπως κι εκείνοι. Όμως αυτό που μου είπαν —νέοι και παλιοί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, άνδρες και γυναίκες, μαύροι και λευκοί— ήταν: «Να ολοκληρώσουμε την αποστολή. Δώστε μας περισσότερες βόμβες, μεγαλύτερες βόμβες, περισσότερους στόχους. Αφήστε μας να το τελειώσουμε»».

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν έχει συντελεστεί

Μεταξύ άλλων ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι «το καθεστώς έχει αλλάξει» στο Ιράν και πρόσθεσε: «Αυτό το νέο καθεστώς – η αλλαγή έχει ήδη συντελεστεί-, θα πρέπει να είναι σοφότερο από το προηγούμενο. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα κάνει μια συμφωνία. Είναι διατεθειμένος, και οι όροι της συμφωνίας είναι γνωστοί σε αυτούς».

Νέο τελεσίγραφο και απειλές

Ωστόσο, όπως τόνισε, σε περίπτωση που το Ιράν δεν δεχθεί αυτούς τους όρους, ο αμερικανικός στρατός «θα συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση». «Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές. Το Ιράν το ξέρει και σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να κάνει στρατιωτικά», δήλωσε ο Χέγκσεθ, στην πρώτη ενημέρωση Τύπου μετά από περίπου δύο εβδομάδες.

Συμπλήρωσε δε: «Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, ενώ εκείνοι λιγότερες… Σε μόλις ένα μήνα θέσαμε τους όρους. Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές. Το Ιράν το ξέρει και σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να κάνει στρατιωτικά».

Διαπραγμάτευση με βόμβες και συνομιλίες

Ο Χέγκσεθ έδωσε και μια εικόνα σχετικά με τις συνομιλίες με το Ιράν: «Όσον αφορά τις συνομιλίες, μπορώ να σας πω ότι, έχοντας βρεθεί χθες με τον Στιβ (σ.σ. Γουίτκοφ), τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ), τον αντιπρόεδρο (σ.σ. Τζέι Ντι Βανς), τον Μάρκο (σ.σ. Ρούμπιο) και πολλούς ακόμη, είναι πολύ σοβαρές.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται. Είναι ενεργές, και πιστεύω ότι κερδίζουν δυναμική. Και το εκτιμούμε αυτό. Όπως είπα στις δηλώσεις μου, θα προτιμούσαμε σαφώς να επιτύχουμε μια συμφωνία, αν το Ιράν ήταν διατεθειμένο να παραδώσει το πυρηνικό υλικό που έχει και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για τα Στενά. Αυτός είναι ο στόχος.

Δεν θέλουμε να χρειαστεί να κάνουμε περισσότερα στρατιωτικά απ’ ό,τι χρειάζεται. Αλλά δεν το είπα ελαφρά τη καρδία όταν είπα ότι, στο μεταξύ, θα διαπραγματευόμαστε με βόμβες».

Προειδοποίηση προς τους Συμμάχους

Ο υπουργός πολέμου αναφέρθηκε και στις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους συμμάχους των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως: «Θα φροντίσουμε ώστε το Ιράν να γνωρίζει πολύ καλά ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν είμαστε μόνο εμείς. Συνεπώς, πιστεύω ότι και άλλες χώρες θα πρέπει να δώσουν προσοχή όταν μιλάει ο πρόεδρος. Έχει αποδείξει ότι όταν μιλά, εννοεί κάτι.

Και υπογραμμίζει, ξέρετε, ότι ίσως θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε για τον εαυτό σας. Κάτι που κάποιοι από εμάς λέμε εδώ και καιρό.

Δεν αρκεί να έχετε σημαίες. Πρέπει να έχετε δυνάμεις σε σχηματισμό έτοιμες. Δεν αρκεί να έχετε μερικά πλοία. Πρέπει να έχετε αρκετά για να επηρεάσετε την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα έχουν σημασία σε έναν επικίνδυνο κόσμο με ανερχόμενους αντιπάλους».

Όπως τόνισε οι αποφάσεις για το ΝΑΤΟ θα ληφθούν από τον Τραμπ μετά την λήξη του πολέμου και σημείωσε πως οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ, αλλά τους επιτέθηκαν επειδή έκαναν απλά ερωτήσεις.