Την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η εθνική πόλο ανδρών. Με τον ασταμάτητο Στέλιο Αργυρόπουλο να σκοράρει επτά φορές (μετά τα έξι γκολ στο χθεσινό ματς με τη Σερβία), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε 14-11 της Ολλανδίας στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης, κατέλαβε τη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου της προκριματικής φάσης και πήρε το εισιτήριο για το Σίδνεϊ, όπου θα φιλοξενηθούν τον Ιούλιο τα τελικά.

Η «γαλανόλευκη» θα παίξει πλέον τρία ματς για τις θέσεις 1-4, με την Ιταλία αύριο (9/4), με την Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο (11/4) και λογικά με την Ισπανία την Κυριακή του Πάσχα (12/4), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ώστε να έχει πιο βατό αντίπαλο στον προημιτελικό.

Η ελληνική ομάδα, που είχε για πρώτη φορά στη σύνθεσή της τον Δημήτρη Σκουμπάκη (είχε λείψει από τα δύο πρώτα ματς του τουρνουά), βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-2, περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, αλλά «απάντησε» με σερί 4-0 και πέρασε μπροστά 6-3, με τον Αργυρόπουλο να έχει ήδη τέσσερα γκολ.

Οι Ολλανδοί μείωσαν προσωρινά σε 6-5, αλλά ένα γκολ του Σπάχιτς σε παίκτη παραπάνω (το οποίο καταλογίστηκε μετά από εξέταση του βίντεο, για το κατά πόσον η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή) και ακόμη ένας «κεραυνός» από τον Αργυρόπουλο αποκατέστησαν το +3.

Οι «οράνιε» έκλεισαν το ημίχρονο με δύο επιτυχημένες προσπάθειες στον παίκτη παραπάνω και πήραν τα… πάνω τους. Με το ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, ο Γκμπαντάμασι από τα 2μ. ισοφάρισε και λίγο αργότερα ο Ντε Βέερντ έδωσε προβάδισμα 9-8 στην Ολλανδία. Η εθνική συμπλήρωσε σχεδόν εννέα λεπτά χωρίς γκολ, μέχρι να βρει μία λύση στην κόντρα με τον Καλογερόπουλο, για να διαμορφώσει ο Νικολαϊδης σε παίκτη παραπάνω το 10-9, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Χοφμάιερ ισοφάρισε, αλλά η «γαλανόλευκη» αξιοποίησε τις αποβολές που κέρδισε και, με τέρματα των Αργυρόπουλου και Κάκαρη, πήρε «κεφάλι» με 12-10. Ο Γιόριτ Φαν ντερ Βάιντεν «απάντησε» προσωρινά, ο Σκουμπάκης σκόραρε σε παίκτη παραπάνω, οι διαιτητές μετά από εξέταση του VAR ακύρωσαν το γκολ και έδωσαν επανάληψη της φάσης, αλλά ο διεθνής αμυντικός σκόραρε σχεδόν με… καρμπόν, σε μία φάση που αποβλήθηκε ο προπονητής των «οράνιε», Μπράνκο Μίτροβιτς. Η εθνική «έβγαλε» μία άμυνα με παίκτη λιγότερο και, όταν οι Ολλανδοί ρίσκαραν να επιτεθούν με επτά εναντίον έξι, ο Αργυρόπουλος έκλεψε την μπάλα και σούταρε από την άμυνα στην κενή εστία, διαμορφώνοντας το τελικό 14-11.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ολλανδία): 3-4, 4-4, 2-2, 2-4

Διαιτητές: Ντερμεντζιάν (ΗΠΑ), Μπλάσκοβιτς (Κροατία)

Οι συνθέσεις

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Μπράνκο Μίτροβιτς): Σπάικερ, Γκμπαντάμασι 1, Ρόουβενχορστ, Φαν ντερ Βέρφε, Μ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Μπάκερ 1, Τε Ρίλε 1, Γ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Φαν ντεν Μπεργκ, Ντε Βέερντ 3, Σνελ, Τεν Μπρουκ 2, Καμπούρτ, Χοφμάιερ 1

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 7, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 1, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Γαρδίκας

Εκτός 14άδας της εθνικής έμειναν ο Νίκος Παπανικολάου και ο Νίκος Καστρινάκης.

Την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου εξασφάλισε η Ουγγαρία, η οποία επικράτησε 12-10 της Σερβίας και εξασφάλισε και αυτή την πρόκριση για την τελική φάση. Αντίθετα, οι «πλάβι» θα παίξουν για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ. Την πρόκριση στα τελικά «σφράγισε» και η Ιταλία, η οποία νίκησε 13-11 την Κροατία και ολοκλήρωσε με το «3 στα 3» τις υποχρεώσεις της στον Β΄ όμιλο.