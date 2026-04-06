Ενα γκολ του Γκέργκελι Μπούριαν, πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, υποχρέωσε την εθνική πόλο ανδρών σε ήττα 13-12 από την Ουγγαρία, στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του World Cup, η οποία φιλοξενείται στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλέξανδρούπολης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο παρατάσσεται στη διοργάνωση αυτή χωρίς τους Γενηδουνιά, Γκιουβέτση και Χαλυβόπουλο και σήμερα είχε εκτός και τον Σκουμπάκη, θα κυνηγήσει πλέον τη νίκη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια του Α΄ ομίλου, αύριο Τρίτη (7/4, 17:30) με τη Σερβία και την Τετάρτη (8/4, 17:30) με την Ολλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ 3-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου, παρότι δεν χρεώθηκε ούτε μία ποινή σε αυτό το διάστημα, ενώ ο Παπαναστασίου έχασε πέναλτι στα τελευταία δευτερόλεπτα, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι. Στο δεύτερο οκτάλεπτο η εθνική βρήκε λύσεις στην επίθεση με τον Γκίλλα (δύο γκολ) και τον Παπαναστασίου (ένα γκολ και μία ασίστ… πάρε-βάλε στον Νικολαϊδη), πήρε εκείνη ένα μικρό προβάδισμα και ολοκλήρωσε το ημίχρονο προηγούμενη 7-6.

Η τρίτη περίοδος δεν ήταν καλή για τη «γαλανόλευκη», η οποία έχασε τρεις επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα και ένα πέναλτι με τον Αργυρόπουλο, το οποίο απέκρουσε ο σπεσιαλίστας Βόγκελ (ο τερματοφύλακας της Φερεντσβάρος πέρασε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, αντί του Τσόμα). Οι Μαγυάροι, που είχαν κι αυτοί σημαντικές απουσίες, καθώς αγωνίστηκαν χωρίς τους Ανγκιαλ και Μάνχερτς (πέραν του Γκέργκο Ζάλανκι, που δεν καλείται μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες), κατάφεραν να προηγηθούν 10-8, αλλά στο φινάλε του οκταλέπτου η εθνική βρήκε δύο γκολ στον παραπάνω με Πούρο και Παπαναστασίου και ισοφάρισε 10-10.

Με πέναλτι, που κέρδισαν μετά από challenge του προπονητή τους, οι Ούγγροι πήραν προβάδισμα με τον Βέντελ Βίγκβαρι, με τον Γκίλλα να απαντά άμεσα από την περιφέρεια. Στα δύο λεπτά πριν τη λήξη, με την ελληνική ομάδα να παίζει με παίκτη παραπάνω, ο Παπαναστασίου «σημάδεψε» το δοκάρι και κατευθείαν δέχθηκε κόντρα από τον Ανταμ Νάγκι, που «έγραψε» το 12-11. Οι διεθνείς κέρδισαν ακόμη μία αποβολή και, μετά το τάιμ-άουτ του Βλάχου, ο Αργυρόπουλος ισοφάρισε στα 1΄18΄΄ πριν το τέλος, αλλά στην τελευταία επίθεση της Ουγγαρίας ο Κάκαρης χρεώθηκε με ποινή και ο Μπούριαν, στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 3-2, 3-5, 4-3, 3-2

Διαιτητές: Ντερμετζιάν (ΗΠΑ), Κουροσάκι (Ιαπωνία)

Οι συνθέσεις:

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τατράι 1, Ντάλα, Βάργκα, Βίντσε Βίγκβαρι 4, Ανταμ Νάγκι 2, Φέκετε 2, Μπούριαν 2, Νέμετ 1, Βίντελ Βίγκβαρι, Γιάνσικ, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Χατζής, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Καστρινάκης

Εκτός 14άδας της εθνικής έμειναν ο Δημήτρης Σκουμπάκης και ο Νίκος Γαρδίκας.

Στο εναρκτήριο παιχνίδι του ομίλου, η Σερβία νίκησε δύσκολα την Ολλανδία 15-11, «καθαρίζοντας» το ματς με ένα 3-0 στα τελευταία τέσσερα λεπτά, και με τον Βασίλιε Μαρτίνοβιτς να είναι ο κορυφαίος με πέντε τέρματα. Για τον Β΄ όμιλο, η Ιταλία με δύο γκολ στα τελευταία 29 δευτερόλεπτα επικράτησε 12-10 της κατόχου του τίτλου Ισπανίας.