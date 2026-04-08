Την κάθετη αντίθεσή του στην επιχειρούμενη θεσμοθέτηση του συστήματος «Gatekeeping» (υποχρεωτική παραπομπή) εξέφρασε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με κατεπείγουσα επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ο Σύλλογος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι ο περιορισμός της άμεσης πρόσβασης των ασθενών σε εξειδικευμένους ιατρούς απειλεί τη δημόσια υγεία και δημιουργεί μια ατέρμονη γραφειοκρατία.

Το «αποτυχημένο» μοντέλο του εξωτερικού

Στην επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την Αναπληρώτρια Υπουργό, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει πως η υποχρεωτική παραπομπή, μέσω προσωπικού ιατρού, έχει ήδη δοκιμαστεί σε άλλα εθνικά συστήματα υγείας με πλήρη αποτυχία.

«Η προσέγγιση αυτή οδηγεί ασθενείς από χώρες του εξωτερικού να έρχονται στην Ελλάδα για παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με τον Σύλλογο να εκτιμά ότι η επιβολή τέτοιων μηχανισμών θα γεννήσει περισσότερα προβλήματα από όσα υπόσχεται να λύσει.

Κίνδυνος για την υγεία και «τέλος» στις συμβάσεις ΕΟΠΥΥ;

Ο ΙΣΑ εκφράζει εύλογες ανησυχίες ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να αποτελέσει τον «δούρειο ίππο» για την κατάργηση των υφιστάμενων συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

«Οι ασθενείς θα υποχρεώνονται να ακολουθούν μια χρονοβόρα διαδικασία, για να φτάσουν στον κατάλληλο ειδικό, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη διάγνωση και τη θεραπεία τους», επισημαίνει η επιστολή.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το τρέχον σύστημα συμβάσεων (έως 200 επισκέψεις μηνιαίως ανά ιατρό) είναι δοκιμασμένο και αποτελεσματικό, προσφέροντας στους πολίτες την ελευθερία επιλογής που απαιτείται.

Γ. Πατούλης: «Απρόσκοπτη πρόσβαση χωρίς εμπόδια»

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, έστειλε σαφές μήνυμα προς το Υπουργείο:

«Η πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι άμεση και απρόσκοπτη. Κάθε ρύθμιση που εισάγει επιπλέον εμπόδια και καθυστερήσεις στην ιατρική φροντίδα, είναι εις βάρος του πολίτη. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ελεύθερη επιλογή ιατρού και την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας μας».

Ο ΙΣΑ ζητά πλέον άμεσες διευκρινίσεις και δεσμεύσεις ότι η ελεύθερη πρόσβαση στους ειδικούς ιατρούς θα παραμείνει ως έχει, χωρίς γραφειοκρατικά «φίλτρα» που ταλαιπωρούν τους ασθενείς.

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ

Την έντονη ανησυχία του αναφορικά με πληροφορίες που αφορούν την ψήφιση τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού του προσωπικού ιατρού και την πρόσβαση στους ειδικούς ιατρούς άλλων ειδικοτήτων εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Α. Γεωργιάδη και στην Α. Υπουργό Ε. Αγαπηδάκη, στην οποία επισημαίνει τα εξής:

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, προκειμένου ένας ασθενής να επισκεφθεί ιατρό άλλης ειδικότητας υποχρεούται να λάβει παραπομπή από τον προσωπικό ιατρό του. Η προσέγγιση αυτή γνωστή και ως “Gatekeeping” έχει δοκιμαστεί σε διάφορα Εθνικά Συστήματα Υγείας άλλων χωρών, με πλήρη αποτυχία οδηγώντας ασθενείς από χώρες του εξωτερικού να έρχονται στη χώρα μας για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός ιατρών εξειδικευμένων, η επιβολή ενός τέτοιου μηχανισμού εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να επιλύσει.

Συγκεκριμένα, οι ασθενείς θα υποχρεώνονται να ακολουθούν μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον κατάλληλο ειδικό ιατρό, για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επανεξέτασή τους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Όπως γνωρίζετε, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λειτουργεί εδώ και χρόνια ένα δοκιμασμένο και αποτελεσματικό σύστημα συμβάσεων με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, πλην του προσωπικού ιατρού, το οποίο προβλέπει έως 200 επισκέψεις μηνιαίως ανά ιατρό» .

Ο ΙΣΑ καταλήγει στην επιστολή του ζητώντας διαβεβαιώσεις ότι θα παραμείνει ελεύθερη η πρόσβαση στους εξειδικευμένους ιατρούς:

«Η εφαρμογή της τροπολογίας, που εισάγει υποχρεωτική παραπομπή μέσω προσωπικού ιατρού δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για πιθανή κατάργηση των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την άμεση παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης τροπολογίας και την υλοποίηση της δέσμευσής σας για την ελεύθερη πρόσβαση στους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων πλην των προσωπικών ιατρών, βάσει των συμβάσεων και των επισκέψεων που ισχύουν έως τώρα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής: «Η πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι άμεση και απρόσκοπτη. Κάθε ρύθμιση που εισάγει επιπλέον εμπόδια και καθυστερήσεις στην ιατρική φροντίδα είναι εις βάρος του πολίτη. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ελεύθερη επιλογή ιατρού, την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας».