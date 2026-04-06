Δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα προκάλεσαν έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, επιβαρύνοντας σημαντικά την ήδη αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, σύγκρουση στον Κηφισό στο ύψος των Θρακομακεδόνων και καραμπόλα οχημάτων στη Δραπετσώνα προκάλεσαν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες κεντρικές λεωφόρους της πρωτεύουσας.

Τροχαία σε Θρακομακεδόνες και Δραπετσώνα

Στον Κηφισό η κίνηση ξεκινά από το ύψος των Θρακομακεδόνων, όπου υπήρξε σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ αυτοκίνητο. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά κοντά στην έξοδο Καλυφτάκη, κατά την προσπάθεια του οδηγού του φορτηγού να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας.

Με αρκετές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία και σε άλλα σημεία της λεωφόρου Κηφισού, τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο.

Επίσης, καραμπόλα με πέντε οχήματα σημειώθηκε στη Δραπετσώνα, στον Περιφερειακό, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας λόγω διαρροής καυσίμου.

Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας κοντά στο Χαλάνδρι, τη λεωφόρο Μεσογείων, την Κατεχάκη, την Παραλιακή στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.