Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ιωάννινα προς Ηγουμενίτσα, πριν τον κόμβο της Δωδώνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά διερχόμενο όχημα συγκρούστηκε με νταλίκα, πιθανότατα λόγω χαλαζόπτωσης που είχε καταστήσει ιδιαίτερα ολισθηρό το οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα συνεργείο της Εγνατίας Οδού προκειμένου να διαχειριστεί το περιστατικό και να παράσχει βοήθεια.

Κατά την άφιξη του συνεργείου, ένα δεύτερο ΙΧ όχημα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα παρέσυρε εργαζόμενο της Εγνατίας Οδού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος να εκσφενδονιστεί και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Από το τραγικό περιστατικό έχασε τη ζωή του και ένας από τους επιβάτες του δεύτερου οχήματος, το οποίο στη συνέχεια και αφού παρέσυρε τον υπάλληλο της Εγνατίας, προσέκρουσε στη νταλίκα που είχε ήδη εμπλακεί στο αρχικό τροχαίο με άλλο όχημα.

Όλα τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στο ίδιο σημείο και στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνθέτοντας ένα σκηνικό διπλής τραγωδίας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα σε 15 λεπτά. Ειδικότερα στο σημείο επιχείρησαν 3 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας», διακομίστηκαν 2 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους καθώς και 2 ελαφρά τραυματίες.

Λόγω του δυστυχήματος η Εγνατία Οδός παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας