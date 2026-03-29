Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα Δωδώνης, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα. Ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης περιλαμβάνει δύο νεκρούς και τραυματίες, ενώ η δικαιοσύνη κινείται ήδη για την απόδοση ευθυνών.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τριών οδηγών που εμπλέκονται στο περιστατικό. Πρόκειται για τον οδηγό της νταλίκας, τουρκικής υπηκοότητας, τον οδηγό του πρώτου επιβατικού οχήματος που φέρεται να προκάλεσε την αρχική εκτροπή, καθώς και τον ηλικιωμένο οδηγό του δεύτερου οχήματος. Οι δύο εξ αυτών νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», ενώ ο οδηγός της νταλίκας αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος εντός της ημέρας στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας.

Το χρονικό των τροχαίων στην Εγνατία

Η τραγωδία ξεκίνησε υπό συνθήκες έντονης χαλαζόπτωσης, η οποία περιόρισε την ορατότητα και αύξησε την ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Αρχικά, ένα μαύρο Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα. Στη συνέχεια, μια νταλίκα που ακολουθούσε προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να καταλάβουν την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έφτασε άμεσα όχημα της Εγνατίας Οδού για την παροχή συνδρομής και τη σήμανση του σημείου. Την ώρα που ο 54χρονος υπάλληλος της εταιρείας βρισκόταν στο οδόστρωμα για να τοποθετήσει προειδοποιητικούς κώνους, ένα δεύτερο Ι.Χ., στο οποίο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, δεν κατάφερε να ανακόψει ταχύτητα λόγω της παγωμένης επιφάνειας του δρόμου. Το όχημα παρέσυρε θανάσιμα τον εργαζόμενο και ακολούθως προσέκρουσε με σφοδρότητα στη νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και η ηλικιωμένη συνοδηγός.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των θυμάτων από τις άμορφες μάζες των οχημάτων υπήρξε επίπονη, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να χρησιμοποιεί ειδικά διασωστικά εργαλεία. Οι τραυματίες οδηγοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου ο ηλικιωμένος οδηγός, που έχασε τη σύζυγό του στο δυστύχημα, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Η κυκλοφορία στον οδικό άξονα διακόπηκε για αρκετές ώρες, καθώς το σημείο είχε μετατραπεί σε σκηνικό απόλυτης καταστροφής.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια

Στο μικροσκόπιο της Τροχαίας Ιωαννίνων και των διορισμένων πραγματογνωμόνων βρίσκονται πλέον όλες οι παράμετροι της σύγκρουσης. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τον βαθμό επίδρασης των καιρικών φαινομένων, την ταχύτητα των εμπλεκόμενων οχημάτων, καθώς και την τεχνική τους κατάσταση.

Παράλληλα, διερευνάται το ωράριο εργασίας και η πιθανή κόπωση του επαγγελματία οδηγού της νταλίκας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων για τον εντοπισμό τυχόν κατανάλωσης αλκοόλ. Η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές αποτελεί προτεραιότητα για την προανάκριση.