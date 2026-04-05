Νέος Κόσμος, Πετράλωνα, Κεραμεικός, Σεπόλια, Προμπονάς, Κυψέλη… Οι περιοχές αυτές ναι μεν βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Αθήνας, πλην όμως η προσέγγισή τους συχνά είναι δύσκολη, καθώς απαιτείται αλλαγή δύο ή και τριών λεωφορείων ή άλλων μέσων και πολύς χρόνος για να φθάσει κανείς στον προορισμό του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για να μετακινηθεί κάποιος από τον Νέο Κόσμο στον Κεραμεικό πρέπει να αλλάξει δύο μέσα μεταφοράς ή να περπατήσει τη μισή διαδρομή.

Δημοτικά λεωφορεία από το 2027

Η κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει από τον επόμενο χρόνο, οπότε θα αποκτήσει η πρωτεύουσα Δημοτική Συγκοινωνία.

Το νέο δίκτυο του Δήμου Αθηναίων προέκυψε ύστερα από τα ευρήματα συγκοινωνιακής μελέτης του Δήμου, η οποία κατέγραψε σημαντικά ελλείμματα προσβασιμότητας, υψηλή εξάρτηση από ιδιωτικά ρυπογόνα οχήματα και αυξημένο κόστος μετακίνησης σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης. Η συγκοινωνιακή μελέτη του Δήμου Αθηναίων πήρε το πράσινο φως του ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών). Στη συνέχεια κατατέθηκε πρόταση στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και η δράση εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Όπως δήλωσε στο ΒΗΜΑ ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Β. Μαρινάκης, το δίκτυο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά του ΟΑΣΑ και του Μετρό. «Στόχος μας είναι να πάμε και σε ευάλωτες περιοχές που δεν καλύπτονται από τις αστικές συγκοινωνίες», είπε. Το σύστημα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς είναι σχεδιασμένο με προτεραιότητα την πρόσβαση στο κέντρο – πρόσθεσε – και όχι τη διασύνδεση μεταξύ των γειτονιών και των συνοικιών του Δήμου. Έτσι, ακόμη και για μετακινήσεις μικρών αποστάσεων, οι πολίτες συχνά αναγκάζονται να πραγματοποιούν μετεπιβιβάσεις σε κεντρικούς κόμβους, προκειμένου να μετακινηθούν από τη μία γειτονιά στην άλλη.

Η Δημοτική Συγκοινωνία θα καλύπτει κενά της τοπικής μετακίνησης, δημιουργώντας ένα περιφερειακό δίκτυο γραμμών στοχεύοντας ευάλωτες γειτονιές, που λειτουργεί συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο ακτινικό σύστημα. Μέσω «κάθετων» συνδέσεων, ενισχύεται ουσιαστικά η ενδοδημοτική κινητικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως τα Πατήσια και η Κυψέλη.

Ο χρόνος βαδίσματος υπερβαίνει τα 10 λεπτά

Κεντρικός στόχος της παρέμβασης – προσθέτει – είναι η ουσιαστική βελτίωση της προσβασιμότητας, με τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την προσέγγιση μιας στάσης. Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο χρόνος βαδίσματος υπερβαίνει τα 10 λεπτά, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Στάσεις ανά 300 μέτρα

Στο νέο σχεδιασμό προβλέπεται η ύπαρξη στάσεων ανά περίπου 300 μέτρα, με ακόμη μεγαλύτερη πυκνότητα σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο και αυξημένες ανωφέρειες. Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, προκρίνεται η κοινή χρήση στάσεων με το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΑΣΑ, με στόχο την απλοποίηση του συστήματος, τη διευκόλυνση των επιβατών και τη μείωση των καθυστερήσεων τόσο για τα λεωφορεία όσο και για την υπόλοιπη κυκλοφορία.

Οι πολίτες, είτε είναι κάτοικοι είτε επισκέπτες, θα εξυπηρετούνται δωρεάν από 17 ηλεκτρικά λεωφορεία χωρίς να διέρχονται απαραίτητα από το κέντρο.

Οι περιοχές

Η νέα δημοτική συγκοινωνία «ΑΤΗΕΝS MOVE», θα περιλαμβάνει 4 γραμμές συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων και 185 στάσεις που θα συνδέει τις εξής περιοχές:

• Νέος Κόσμος – Πετράλωνα – Κεραμεικός

• Κάτω Πατήσια – Σεπόλια – Κεραμεικός

• Προμπονάς – Άνω Πατήσια – Κυψέλη

• Αττική – Κυψέλη

Στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη που διενεργήθηκε αναδεικνύουν τη χρησιμότητα του δικτύου, με έμφαση στις γραμμές που εξυπηρετούν περιοχές όπως τα Άνω Πατήσια, τα Σεπόλια, την Κυψέλη και τα Πετράλωνα.

Ειδικότερα, προκύπτει:

• Δραστική Μείωση Μετεπιβιβάσεων. Στο Δυτικό Άξονα (Γραμμή «Πλάτωνας»), η Δημοτική Συγκοινωνία αναμένεται να περιορίσει την ανάγκη μετεπιβίβασης κατά τις πρωινές ώρες, οπότε υπάρχει μεγάλη κίνηση, διευκολύνοντας άμεσα τις μετακινήσεις μεταξύ Κ. Πατησίων, Σεπολίων και Κεραμεικού.

• Βελτίωση Χωρικής Κάλυψης. Η εισαγωγή της Βόρειας Γραμμής (Προμπονά – Πατήσια – Κυψέλη) αυξάνει την πρόσβαση σε περιοχές που σήμερα βρίσκονται εκτός του ορίου των 5 λεπτών περπάτημα από στάση, προσφέροντας εξυπηρέτηση σε συνολικό πληθυσμό 112.540 ατόμων (εκ των οποίων 96.485 εντός του Δήμου).

• Πυκνότητα Στάσεων. Το νέο δίκτυο ενισχύει την τοπική συνδεσιμότητα αυξάνοντας τον αριθμό των στάσεων σε γειτονιές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Ενδεικτικά, στη Νότια Γραμμή (Ν. Κόσμος – Πετράλωνα – Κεραμεικός), η πυκνότητα των στάσεων εξασφαλίζει ότι το 100% των κατοίκων στα Άνω και Κάτω Πετράλωνα καλύπτεται πλέον πλήρως από το συνδυασμένο δίκτυο.

Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά 532 δρομολόγια ανά εργάσιμη ημέρα για το σύνολο των γραμμών, εξασφαλίζοντας σταθερή ροή μετακινήσεων. Παράλληλα, αναμένεται να μειωθεί η εξάρτηση από το Ι.Χ. όχημα σε περιοχές με παραδοσιακά μεγάλες καθυστερήσεις στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ.