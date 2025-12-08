Ξεκίνησε από χθες Κυριακή 7/12 η διαδικασία απόσυρσης των τρόλεϊ. Ξεκινώντας από τον Πειραιά καταργείται πάνω από 70% του δικτύου των καλωδίων, ενώ από σήμερα Δευτέρα οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία.

«Η ίδια καθαρή ενέργεια, την οποία έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες ανά τις δεκαετίες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία» τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Θα φέρει οικονομία στον πολίτη, θα φέρει οικονομία στο ελληνικό κράτος, θα φέρει έναν εκσυγχρονισμό, και θα φέρει και μία αισθητική αναβάθμιση της πόλης» δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

«Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο σε οκτώ χρόνια μαξ, θα κοστίσει 100.000 ευρώ το κάθε όχημα συν την αγορά του, για να αντικαταστήσεις τις μπαταρίες. Ένα τρόλεϊ θα το έχεις για 24 χρόνια χωρίς να κάνει οτιδήποτε», επισημαίνει ο Γιώργος Γιολδάσης, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στα Τρόλεϊ αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Εξοικονόμηση κόστους

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ το κόστος ανά χιλιόμετρο για κάθε τρόλεϊ ανέρχεται σε 5,5 ευρώ, ενώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία αντιστοιχεί σε μόλις 2,5 ευρώ.

Από τη μετάβαση στα ηλεκτρικά λεωφορεία θα προκύψει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους πάνω από 50% ενώ παράλληλα θα εξοικονομηθούν 20.000.000 ευρώ από το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης δικτύου.

Μετά από την αποξήλωση των καλωδίων στον Πειραιά, θα μπορεί το τραμ να φτάνει στον τερματικό του σταθμό, ακριβώς έξω από το λιμάνι.