Με γοργούς ρυθμούς προχωρεί το σχέδιο τοποθέτησης καμερών σε για την καταγραφή της κυκλοφοριακής κίνησης και των τροχαίων παραβάσεων στους ελληνικούς δρόμους.

Σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) για την προμήθεια 600 καμερών που θα τοποθετηθούν σε ισάριθμα λεωφορεία.

Η αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και η τοποθέτησή τους αναμένεται τον προσεχή Φεβρουάριο.

Ήδη λειτουργούν, πιλοτικά, κάμερες στα λεωφορεία της Αττικής, με 10 από αυτές να είναι εγκατεστημένες και ενεργές σε λεωφορεία της ΟΣΥ.

Πώς θα τεκμηριώνεται η παράβαση

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύτηκε και συνεχίζει να βελτιώνεται ώστε να αναγνωρίζει παραβάσεις με υψηλή ακρίβεια.

Η βεβαίωση στο τελικό στάδιο θα απαιτεί τον ανθρώπινο παράγοντα: πριν την επιβολή προστίμου, αξιωματικός της Τροχαίας αξιολογεί οπτικό υλικό 10 δευτερολέπτων, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για πραγματική και τεκμηριωμένη παράβαση.

Τι καταγράφουν οι κάμερες

Οι κάμερες καταγράφουν:

Την ταχύτητα κυκλοφορίας.

Την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Την παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος.

Τη μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Την κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδα.

Σημειώνεται ότι οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε 600 λεωφορεία που κινούνται εντός των λεωφορειολωρίδων και θα υποδειχθούν από την ΟΣΥ.

Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και ενεργοποιηθεί το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, τα δεδομένα θα αποστέλλονται στον νέο φορέα οδικής ασφάλειας ΟΔΥΣΕΑΣ (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφαλείας) και θα μετατρέπονται σε βεβαιώσεις, πάντα με τελικό έλεγχο της Τροχαίας.

Ποιος είναι ο ΟΔΥΣΕΑΣ

Στο προς ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία του ΟΔΥΣΕΑΣ, του νέου φορέα για την οδική ασφάλεια.

Το αντικείμενο του είναι ευρύ: αναπτύσσει και λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης και χρέωσης διοδίων, το μητρώο τηλεδιοδίων, το κέντρο παρακολούθησης διοδίων, την έκδοση ενιαίων προδιαγραφών για αναλογικά ηλεκτρονικά διόδια σε όλο το δίκτυο, καθώς και την εποπτεία του πανελλαδικού δικτύου καμερών που καταγράφουν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Ο ΟΔΥΣΕΑΣ αναμένεται να λειτουργήσει ως ενιαίο σύστημα εποπτείας, επιτρέποντας στις Αρχές να έχουν άμεση εικόνα της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, να καταγράφουν και να επιβεβαιώνουν παραβάσεις χωρίς καθυστερήσεις και να περιορίζουν τη γραφειοκρατία που σήμερα απαιτείται για την έκδοση και αποστολή κλήσεων.

Οι κάμερες που «γράφουν» στην Αττική Οδό

Στο παράλληλο «μέτωπο» της Αττικής Οδού, το δίκτυο καμερών έχει ενταχθεί στον ίδιο εθνικό σχεδιασμό για την οδική ασφάλεια. Οι κάμερες εκεί λειτουργούν ήδη κανονικά και αποστέλλουν κλήσεις μέσω του gov.gr στους παραβάτες. Μια διαδικασία που μέχρι πρότινος απαιτούσε έως και έξι χρόνια, πλέον διαρκεί δύο μέρες.

Πέρα από τις κάμερες της Αττικής Οδού, σταδιακά το δίκτυο θα ενισχύεται και με τις κάμερες από την Περιφέρεια οι οποίες θα βεβαιώνουν εξίσου παραβάσεις και θα τις αποστέλλουν ψηφιακά.

Τονίζεται ότι με το νέο νομικό πλαίσιο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αποκτούν τη δυνατότητα να εγκαθιστούν και να λειτουργούν δικές τους κάμερες καταγραφής παραβάσεων.