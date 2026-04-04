Έχετε περάσει ποτέ μια από αυτές τις μέρες που δεν καταφέρατε να κάνετε τίποτα, αλλά παρόλα αυτά νιώθετε εξαντλημένοι; Φυσικά και έχετε: η «εγκεφαλική φθορά» (brain rot), η λέξη της χρονιάς του 2024 σύμφωνα με το Λεξικό της Οξφόρδης, δεν περιλαμβάνεται ακόμη σε κανένα ιατρικό λεξικό, αλλά πιθανότατα μπορεί να ερμηνευθεί ως η μείωση των γνωστικών ικανοτήτων που προκύπτει από την ατελείωτη έκθεση σε πληροφορίες που αφομοιώνονται εύκολα.

«Όταν ασχολούμαστε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εγκέφαλός μας είναι ταυτόχρονα υπολειτουργικός – επειδή οι πληροφορίες είναι εύκολες στην κατανόηση – και υπερλειτουργικός, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες να αφομοιώσουμε», λέει η Δρ. Wendy Ross, Λέκτορας ψυχολογίας στο London Metropolitan University. «Γι’ αυτό καταλήγετε κουρασμένοι ακόμα κι αν απλώς κάνετε scroll στον καναπέ σας».

Θέλετε να αντιστρέψετε τη διαδικασία και να ανακτήσετε την προσοχή σας; Ακολουθούν κάποιες συνήθειες που μπορούν να δυναμώσουν το μυαλό σας.

Μάθετε να λύνετε κρυπτογραφικά σταυρόλεξα

«Μην φοβάστε αν κάποια πράγματα σας φαίνονται δύσκολα», λέει η Δρ. Wendy Ross.

«Τα πράγματα που απαιτούν σημαντική πνευματική προσπάθεια, όπως τα κρυπτογραφικά σταυρόλεξα, μπορούν να επαναφέρουν την ισορροπία μεταξύ προσπάθειας και ανταμοιβής, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι το να κολλάς σε ένα σημείο και να προσπαθείς να το ξεπεράσεις οδηγεί σε ένα αίσθημα κυριαρχίας και επιτυχίας που διαρκεί και ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου.

Το να εντάσσεις στη ζωή σου στιγμές γνωστικής πρόκλησης, αντί να βρίσκεις τις πληροφορίες αμέσως, αποτελεί μια καλή προστασία».

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη για εύκολες απαντήσεις

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η μεγαλύτερη γνωστική παγίδα είναι να αναθέτετε τη σκέψη σας σε τρίτους πριν καν ο εγκέφαλός σας προλάβει να αρχίσει τη δουλειά.

Αν δεν εξασκήσετε μια δεξιότητα ή δεν προκαλέσετε τον εγκέφαλό σας εξαρχής, δεν θα δημιουργήσετε καθόλου αυτές τις συνδέσεις», λέει η Δρ Lila Landowski, νευροεπιστήμονας και ανώτερη λέκτορας στις βιοϊατρικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας.

«Το να βασίζεσαι υπερβολικά στην τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό γυμναστή που σηκώνει βάρη για σένα – μπορεί να γίνει η δουλειά, αλλά εσύ δεν αποκομίζεις κανένα όφελος.

Αντιστάσου στον πειρασμό να τη χρησιμοποιήσεις, ειδικά ως πρώτο βήμα. Όσο περισσότερη γνωστική εφεδρεία δημιουργείτε, τόσο περισσότερο μπορείτε να καθυστερήσετε τη γνωστική παρακμή».

Προγραμματίστε διαλείμματα από τις οθόνες

Είναι ωραίο να λέτε στον εαυτό σας ότι θα περάσετε λιγότερο χρόνο στις συσκευές σας, αλλά χωρίς ένα σχέδιο είναι απίθανο να συμβεί.

«Αντιμετωπίστε τα διαλείμματα χωρίς οθόνη ως δεσμεύσεις που δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση, όπως θα κάνατε με μια επαγγελματική συνάντηση ή μια οικογενειακή υποχρέωση», λέει η Alison Campbell, προπονήτρια ευεξίας.

«Αφήστε το τηλέφωνό σας σε άλλο δωμάτιο, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή σας από τις ειδοποιήσεις και προσπαθήστε να αφιερώσετε 30 λεπτά την ημέρα σε ψηφιακή αποτοξίνωση, για να δώσετε στον εαυτό σας χώρο να επαναφορτιστεί γνωστικά από όλο τον θόρυβο».

Το πραγματικό μυστικό είναι να κάνετε τον χρόνο μακριά από τις οθόνες μια απόλαυση, αντί για υποχρέωση. «Διαλέξτε μερικά πράγματα που σας αρέσουν», προτείνει η Campbell.

«Αυτό μπορεί να είναι το διάβασμα ενός βιβλίου, η κηπουρική, η δημιουργική έκφραση, όπως το να κρατάτε ημερολόγιο, να ζωγραφίζετε ή να σχεδιάζετε.

Ακόμα και σύντομα διαλείμματα βοηθούν να σπάσει ο κύκλος της πνευματικής κόπωσης που οδηγεί σε πνευματική εξάντληση».

Διαβάστε (ελαφρώς) πιο γρήγορα

Δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε στο βιβλίο σας; Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι δεν το βρίσκετε αρκετά απαιτητικό.

«Οι εκτιμήσεις διαφέρουν ελαφρώς, αλλά πιστεύεται ότι ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται πληροφορίες με ρυθμό περίπου 1.400 λέξεων το λεπτό», λέει ο Oscar de Bos, συγγραφέας του βιβλίου Focus On-Off.

«Ο μέσος ρυθμός ανάγνωσης, για παράδειγμα, είναι περίπου 250 λέξεις ανά λεπτό, ο οποίος είναι σημαντικά πιο αργός – οπότε ίσως δεν είναι περίεργο που ο εγκέφαλός μας αρχίζει να σκέφτεται άλλα πράγματα όταν τα κείμενα είναι λίγο βαρετά.

Η λύση μου για αυτό είναι ότι όταν διαπιστώνω ότι το μυαλό μου αρχίζει να περιπλανιέται, κινώ τα μάτια μου στις γραμμές λίγο πιο γρήγορα.

Αυξάνοντας τον ρυθμό ανάγνωσής μου, η εργασία γίνεται πιο απαιτητική. Αυτό με βυθίζει στις ιστορίες, ενώ ενισχύει τη συγκέντρωσή μου, γεγονός που καθιστά πολύ πιο εύκολο να αφομοιώσω και να θυμηθώ τις πληροφορίες».

Σταματήστε να αλλάζετε εργασίες

«Κάθε φορά που αλλάζουμε εργασία, ένα μέρος του εγκεφάλου μας παραμένει προσκολλημένο σε αυτό που κάναμε πριν, καθιστώντας πιο δύσκολη τη συνέχιση της εργασίας», λέει ο De Bos.

«Η καθηγήτρια διοίκησης επιχειρήσεων Sophie Leroy αποκαλεί αυτό το φαινόμενο “υπόλειμμα προσοχής”: ένα μέρος της προσοχής μας παραμένει στην προηγούμενη δραστηριότητα, κάτι που μας επιβραδύνει και μας οδηγεί σε περισσότερα λάθη.

Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται ακόμα και μετά από τις πιο ανεπαίσθητες αλλαγές προσοχής – μετά από μια γρήγορη ματιά στο inbox ή στο τηλέφωνό σας, ο εγκέφαλός σας χρειάζεται λίγο χρόνο για να επιστρέψει στην προηγούμενη εργασία».

Ένας πρακτικός τρόπος για να το αποφύγετε αυτό, προτείνει ο De Bos, είναι να προγραμματίζετε τις πιο σημαντικές εργασίες σας νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ώστε να μην υπάρχει έλλειψη προσοχής από άλλες εργασίες που σας αποσπούν την προσοχή ενώ τις αντιμετωπίζετε.

Με πληροφορίες από The Guardian.