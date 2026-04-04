Την πιο άνετη νίκη της χρονιάς πήρε στην Πάτρα ο Παναθηναϊκός των εννιά παικτών, που αντιμετώπισε έναν μη ανταγωνιστικό Προμηθέα και ξέσπασε πάνω του, παρά τις κομβικές απουσίες.

Το «τριφύλλι» είχε καλή επιθετική παρουσία από την αρχή και πήρε την πρώτη περίοδο με 26-14, όμως αυτό που ακολούθησε στη δεύτερη ήταν πραγματικά… σπάνιο. Με επί μέρους σκορ 6-31 και μόλις ένα καλάθι εντός πεδιάς από τους γηπεδούχους, ο Παναθηναϊκός εκτόξευσε τη διαφορά στους 37.

Αυτή δεν άργησε να περάσει τους 40 στο δεύτερο μέρος, με τον Παναθηναϊκό βέβαια να ξέρει πως το παιχνίδι έχει τελειώσει. Με επί μέρους 16-20, η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 36-77.

Οπως ήταν φυσιολογικό, η άμυνα της ομάδας του Αταμάν παρουσίασε χαλάρωση και ο Προμηθέας έβρισκε εύκολα σκορ. Στο τέλος, έτσι, η διαφορά έπεσε στους 33.

Σε ατομικό επίπεδο, οι Μήτογλου και Σορτς ήταν αυτοί που ξεχώρισαν περισσότερο με 21 και 19 πόντους αντίστοιχα, ενώ εξαιρειτκός ήταν και ο Γκριγκόνις των 16 πόντων και των έξι ασίστ.