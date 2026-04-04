Με τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να φτάνουν στη Βουλή, ο πρωθυπουργός κλήθηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και αλλαγές στον υπουργό, καθώς και στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για ένα υπουργείο που έχει περάσει από πολλαπλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να θέσει επικεφαλής έναν άνθρωπο που θεωρείται «άφθαρτος», με εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει διατελέσει Ευρωπαίος επίτροπος και πλέον αναλαμβάνει τα ηνία του κρίσιμου αυτού υπουργείου.

Όπως επεσήμανε και ο ίδιος στην τελετή παράδοσης – παραλαβής, «τους τελευταίους 20 μήνες οι προκάτοχοί του κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τρεις “τέλειες” καταιγίδες: τις πληρωμές, τις ζωονόσους και την κλιματική αλλαγή». Παράλληλα, υπογράμμισε πως, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «η ευθύνη για τα επόμενα βήματα είναι δική μας».

Οι στόχοι του Μαργαρίτη Σχοινά στο ΥΠΑΑΤ

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε πως τρεις είναι οι βασικοί στόχοι που τίθενται σε άμεση προτεραιότητα:

Η άμεση εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών

Η διαχείριση των ζωονόσων

Η αξιοποίηση κάθε εργαλείου και πόρου, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα

Αναφέρθηκε επίσης στο νέο σχέδιο της ΚΑΠ (σ. σ. Κοινή Αγροτική Πολιτική), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2028, όταν πιθανόν η Ελλάδα θα έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η συγκυρία είναι καλή, οι πλανήτες στοιχίζονται στη σωστή τροχιά, βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει την περίοδο 2028 2034. Και βρισκόμαστε στην περίοδο, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ακουμπήσει και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα αποφασιστούν οι νέοι κανονισμοί, βάσει των οποίων θα διατεθούν οι νέοι πόροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο νέος υπουργός τόνισε ακόμη ότι συμφωνεί με την άποψη του πρωθυπουργού πως «πρέπει αυτό το υπουργείο να πάψει να είναι ένα απλό υπουργείο».

Από την πλευρά του, ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριος Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι η συνεργασία τους, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη είναι τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην επιτυχία.

Γιατί είναι τόσο κρίσιμο το ΥΠΑΑΤ;

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εισέλθει σε κρίσιμη περίοδο, καθώς οι πληρωμές των δικαιούχων καθυστέρησαν σημαντικά. Αυτό οδήγησε σε αγροτικές κινητοποιήσεις που διήρκεσαν πάνω από δύο μήνες και κορυφώθηκαν με συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Επιπλέον, η ακρίβεια και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους της υπαίθρου, που προσπαθούν να διατηρήσουν τη διαβίωσή τους υπό δύσκολες συνθήκες. Την ίδια στιγμή, οι καιρικές συνθήκες λειτουργούν ανασταλτικά για τις καλλιέργειες. Όπως επισημαίνουν αγρότες στο «Βήμα», πολλά προϊόντα αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, με αποτέλεσμα, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ή υψηλών θερμοκρασιών, να χάνονται.

Παράλληλα, ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ΥΠΑΑΤ είναι οι ζωονόσοι. Αν και τα προηγούμενα χρόνια η πανώλη άσκησε πίεση στους κτηνοτρόφους, επρόκειτο για ένα κύμα που υποχώρησε σχετικά γρήγορα. Αντίθετα, η ευλογιά των αιγοπροβάτων πιέζει, από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα, τους κτηνοτρόφους. Επιπλέον, μόλις πριν από λίγες ημέρες εμφανίστηκε στη χώρα και ο αφθώδης πυρετός, προκαλώντας νέα προβλήματα στην παραγωγή.

Από την Ευρώπη στο ΥΠΑΑΤ

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962 όπου και μεγάλωσε ολοκληρώνοντας τις εγκύκλιες σπουδές του στο ιστορικό Ε’ Λύκειο. Ο ίδιος είναι αριστούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Ευρωπαϊκή Πολιτική στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges ως υπότροφος του Υπουργείου Οικονομικών, κι έπειτα στην Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική στο London School of Economics.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Ανέλαβε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής τον Δεκέμβριο του 2019. Υπό την ιδιότητα αυτή επέβλεπε τις πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση, την ασφάλεια, τα κοινωνικά δικαιώματα, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη νεολαία, τη δημόσια υγεία, τον διαθρησκευτικό διάλογο αλλά και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Ο κ. Σχοινάς ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1990 και αποτελεί μοναδικό παράδειγμα λειτουργού της ΕΕ που ορίζεται μέλος του Κολλεγίου των Επιτρόπων, ενώ είναι και ο πρώτος Έλληνας Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ιστορία του θεσμού. Την διετία 2007 έως 2009 διετέλεσε ευρωβουλευτής, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ συμμετείχε στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ – Τουρκίας, την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση του κοινοβουλευτικού του έργου, επέστρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου και ανέλαβε ρόλους σε τομείς υψηλής ευθύνης. Το 2010 ο Πρόεδρος Barroso του ανέθεσε την θέση του Αναπληρωτή Επικεφαλής του Σώματος Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής και αργότερα του Διευθυντή της DG ECFIN στην Αθήνα όπου και συντόνιζε το πλαίσιο τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το 2014, ο Πρόεδρος Juncker τον όρισε στην κορυφαία θέση του Επικεφαλής Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.