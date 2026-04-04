Την πρόθεσή του να μην θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές εξέφρασε σε δήλωσή του ο Κώστας Καραμανλής, το όνομα του οποίου υπάρχει στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ» λέει στην δήλωσή του ο βουλευτής Σερρών.

Η δήλωση

Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».