Η αίθουσα 148 της Βουλής άνοιξε στις 11 το πρωί. Οι βουλευτές, μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας παρέλαβαν μια μεγάλη κούτα. Η δικογραφία αριθμεί περισσότερες από 2500 σελίδες, μπρος και πίσω. Περιέχει μέσα αναλυτικά το διαβιβαστικό της εισαγγελίας, τα όσα καταλογίζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία εις βάρος των βουλευτών αλλά και «αποκαλυπτικούς» διαλόγους. Μεταξύ άλλων, οι ίδιοι οι βουλευτές καλούν τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά ζητώντας εξηγήσεις, διευκολύνσεις ή εξυπηρετήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις μεσολαβητές επιθυμιών ψηφοφόρων και πολιτών είναι στενοί συνεργάτες των βουλευτών.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται να συνομιλεί με βουλευτές που έχει ζητηθεί από την ευρωπαϊκή εισαγγελία η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας όπως τον Μάξιμο Σενετάκη, Χρήστο Μπουκώρο, Κατερίνα Παπακώστα, Τάσο Χατζηβασιλείου και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Σε άλλες περιπτώσεις όπως του Κώστα Καραμανλή και του Γιάννη Κεφαλογιάννη επικοινωνεί με συνεργάτες του, οι οποίοι όμως επικαλούνται τους πρώην υπουργούς.

Ο συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή και το «μαγικό χέρι» του Μελά

Για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή διαμεσολαβητής ο οποίος κατονομάζεται στη δικογραφία ζητά να μάθει τι γίνεται. «Εεε.. αυτή η υπόθεση του Καραμανλή… που ενδιαφέρεται ο… που είναι τριαντα εφτά (37) άτομα, με έναν εε.. με τα βιολογικά», λέει ο διαμεσολαβητής του ΑΠ προς τον Μελά. Σε άλλο σημείο της ίδιας συνομιλίας, ο Δημήτρης Μελάς αναφέρεται σε μια σύσκεψη και στη συνέχεια λέει ότι «λοιπόν και είπε ο υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει. Λέω εγώ τότε λοιπόν τότε ότι επειδή είχαμε στείλει στην εεε… ο φορέας που καθορίζει τους εμμ… πώς να το πω, το την όποια παρέκκλιση θα μπορούσε να γίνει ή την όποια αναγνώριση της παρέκκλισης οοοο, η βιολογική».

Σε άλλο σημείο ο ΑΠ ζητά και άλλη μια εξυπηρέτηση. «Ωραία και αυτόν τον άνθρωπο μας εκεί τον αρχαίο Έλληνα θα τον αναλάβεις εσύ προσωπικά;», λέει με τον Δημήτρη Μελά να απαντά πως δεν γίνεται τίποτα «να τον αναλάβει γιατρός». Ο ΑΠ επιμένει να βάλει πλάτη και ο Μελάς τονίζει ότι «το μόνο ζήτημα είναι ότι αυτός δεν έχει τίποτα να δείξει». «Τώρα έχει, έχει τώρα. Τα ΄χει φτιάξει», λέει ο ΑΠ ενώ καταλήγει να ζητά από τον Μελά να κάνει «τα μαγικά σου, αφού ξε… έχεις μαγικό χέρι».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Αν υπερβείς το κόκκινο μετά όλα τα βλέπεις μπλέ. Βιάγκρα»

Και στην περίπτωση του Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο υπουργός δεν μιλάει απευθείας μαζί του αλλά επικοινωνεί με τον Δημήτρη Μελά συνεργάτης του. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τον συνεργάτη του ΙΤ και εκφράζει τον εκνευρισμό του.

«Λοιπόν κοίταξε να σου πω πέραν των προβάτων εκεί πάνω στην κρητική γη που πατάνε πέραν των άλλων καλών που έχουν, εμφανίζουν το μόνο κακό που δεν ξέρω αν συνδέεται με τη γη το κλίμα εμφανίζουν ή επιλεκτική κώφωση ή επιλεκτική αντίληψη Ένα από τα δύο. Ή και τα δύο μερικές φορές».

«Πολλές φορές και συνδυαστικά νομίζω», σχολιάζει ο κ. Τρουλλινός. Ο κ. Μελάς, λέει ότι «δεν ειπώθηκε ποτέ ότι δεν θα βγουν αχρέωστητα. Κάθε χρόνο βγαίνουν. Απλά λέγαμε τότε ότι αν δεν έχει να στα τραβήξει από κάτι άλλο, γι’ αυτό λέγαμε βγείτε όσοι έχετε πρόβλημα, αν δεν έχει να στα συμψηφίσει με μια άλλη ενίσχυση, αυτά θα φτάσουν κάποια στιγμή το Μάρτιο στον Υπουργό». Εξηγώντας το κώλυμα της υπόθεσης λέει σε άλλο σημείο ότι «αν υπερβείς το κόκκινο μετά όλα τα βλέπεις μπλέ. Βιάγκρα». «Βιάγκρα. Για αυτό σου λέω και εγώ να ξέρω τι μπορώ να λέω και τι μπορούμε να θεραπεύσομε», λέει ο ΙΤ.

«Τα κάνουν όλα μια σαλάτα για να βγάλουν μια διαμαρτυρία», λέει ο Μελάς. Σε άλλο σημείο λέει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, «δηλαδή όταν ο άλλος σου δηλώνει ότι ξέρεις κάτι, εγώ μισθώνω, που θα έρθω να σε βρω να σου βάλω το τηλέφωνο, στο Χ διαμέρισμα. Το Χ διαμέρισμα είναι δικό σου ή το μισθώνεις, όχι το μισθώνω. Ωραία, επισυνάπτω και το μισθωτήριο. Και όταν φτάνω εγώ και ανοίγω το μισθωτήριο είναι μια μούντζα. Που στο διάολο θα έρθω να σου βάλω το τηλέφωνο». Και συνεχίζει «δηλαδή, εντάξει, κάποια πράγματα που κάποια στιγμή πέρασε σε ένα επίπεδο, δηλαδή το παραβατικό έγινε αυτονόητο».

Απευθείας επικοινωνία της Παπακώστα με τον Μελά: «Θα εκτεθούμε εδώ πέρα»

Στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα που σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβαρύνεται ιδιαιτέρως, η ίδια τηλεφωνεί στον Δημήτρη Μελά. Η βουλευτής Τρικάλων καλεί απευθείας τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστήνεται. Ζητά την βοήθεια του κ. Μελά για συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο και ονοματίζει. Στη συνέχεια επιθυμεί να μάθει αν προχωρά η υπόθεση του και προτείνει να στείλει το ΑΦΜ του ώστε να το ελέγξει ο ίδιος. Σε άλλη συνομιλία η κ. Παπακώστα, λέει προς τον κ. Μελά να το δει διότι «θα εκτεθούμε εδώ πέρα», εννοώντας την περιοχή που εκλέγεται.

Μελάς σε Χατζηβασιλείου: «Δε σου απάντησα γραπτώς γιατί είναι λεπτό το ζητηματάκι»

Ο Δημήτρης Μελάς τηλεφωνεί στον βουλευτή της ΝΔ, Τάσο Χατζηβασιλείου τον Δεκέμβριο του ‘21. «Καλώς τον πρόεδρο», λέει ο βουλευτής με τον -τότε- πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραπονιέται ότι δεν περνάει καλά. Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός διάλογος:

ΧΑ: «Καλώς το Πρόεδρο»

ΔΜ: «Τάσο μου είσαι καλά;»

ΧΑ: «Είμαι μια χαρά Δημήτρη μου, εσύ;»

ΔΜ: «Δεν μπορώ να πω το ίδιο, αλλά χαχαχα»

ΧΑ: «Σε έχουν γαμ@@@σει ε;»

Η συνέχεια της συζήτησης αφορά κάτι που ζήτησε ο βουλευτής. «Σου έστειλα κάτι, μπόρεσες να τους πεις (ακατάληπτη λέξη)». «Δε σου απάντησα γραπτώς», λέει ο κ. Μελάς. «Ε, γιατί είναι λίγο λεπτό το ζητηματάκι», προσθέτει ο κ. Μελάς και για αυτό εξηγεί ότι προτίμησε να τον πάρει τηλέφωνο.

Το απεριόριστο κέρασμα και το «σεξ»

Ανάμεσα στους διαλόγους, όμως, εμφανίζονται και συνομιλίες στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, ο οποίος είχε καταθέσει και ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή, φαίνεται να συνομιλεί – μεταξύ άλλων – με έναν άγνωστο άντρα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο μεταφέρει στον κ. Μελά ότι «έχω ένα άλλο θέμα που είναι από αδελφό» και του λέει πως «κερνάει απεριόριστα». Σε άλλον διάλογο, υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης συνομιλεί με γυναίκα αγνώστων στοιχείων και εμφανίζονται να συνομιλούν με απίστευτη ελαφρότητα για θέματα που αφορούν τον Οργανισμό.

ΤΓ: «Ποιον θα βρεις»

Γυναίκα: «Σεξ δεν το ξανά θέλω (γέλια)»

ΤΓ: «Ποιον θα βρεις να σου νοικιάζει;»

Γυναίκα: «Ε βρήκα εγώ έναν που δεν παίρνει και έχει πραγματικά»

ΤΓ: «Ναι»

Γυναίκα: «Σκέφτεται να δώσει ο άνθρωπος»

ΤΓ: «Μμ»

Γυναίκα: «Απλά εντάξει, τέτοιο σεξ με τίποτα»

ΤΓ: «Γέλιο»

Γυναίκα: «Είναι σαν να κάνεις παρζόλια και να λες Χριστέ μου, τι ήταν αυτό; Δεν έκανε κούκου (γέλια)»

ΤΓ: «Γέλια»

Η συνομιλία τους καταλήγει με το «τι να πω, δεν πειράζει υγεία μπορούμε να έχουμε υγεία;» και τη συμπλήρωση «αυτό τίποτα», «αυτό», «άλλο τίποτα δε χρειάζεται».

Η εξυπηρέτηση στον Κώστα Σκρέκα

Ο Κώστας Σκρέκας, που παραιτήθηκε από τη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, ζητά μια εξυπηρέτηση για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συνομιλία καταγράφεται από τον «κοριό» τον Σεπτέμβριο του ‘21 :

Κ. Σκρέκας: Παρακαλώ. Δημήτρη μου;

Δ. Μελάς: Κωστάκη μου.

Κ. Σκρέκας: Έλα φίλε, για πες.

Δ. Μελάς: Καλά είσαι;

Κ. Σκρέκας: Καλά. Πηγμένος.

Δ. Μελάς: (ακατάληπτο περιεχόμενο) πηγμένος.

Κ. Σκρέκας: Χαμός για πες.

Δ. Μελάς: Ε πρώτος σ΄έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.

Κ. Σκρέκας: Ωωχ μ΄αρέσεις. Για πες τι λέω δηλαδή ότι;

Δ. Μελάς: Ντάξει; Τίποτα θα γίνει ντάξει.

Κ. Σκρέκας: Θα γίνει; Αυτό που ζητάει;

Δ. Μελάς: Ναι. Ναι.

Μελάς σε Μπουκώρο: «Θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση»

Ο Χρήστος Μπουκώρος, που εξέδωσε δήλωση θέλοντας να διευκρινίσει τα όσα καταγράφονται τονίζοντας ότι πρόκειται για βοήθεια σε νεαρό ζευγάρι το οποίο αδικαιολόγητα βρέθηκε εκτός πληρωμών και αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, ζητά να βρεθεί λύση για συγκεκριμένο πρόσωπο που όπως αναφέρει αν δεν βοηθηθεί θα χρεοκοπήσει ως νεαρός αγρότης. «Ρε πρόεδρε, θα αυτοκτονήσω πρόεδρε», καταγράφεται να λέει. Ο κ. Μελάς, τον καθησυχάζει λέγοντας ότι «Δεν έχει πέντε μέρες και δύο μέρες. Άκουσε με να σου πω, αυτό το θέμα θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση. Ντάξει; Ασχέτως αν καίγεται το παιδί». Ο κ. Μπουκώρος επιμένει πως «πάντως δεν είναι και τόσο παρέκκλιση δεν ξέρω αν τη θυμάσαι γιατί αυτός θα έπαιρνε δικαιώματα έτσι και αλλιώς ως νέος αγρότης».

«Θα στο φτιάξω αλλά να μη κοκορεύεται στα καφενεία»

Ο Μάξιμος Σενετάκης της Νέας Δημοκρατίας καλεί τον Δημήτρη Μελά τον Σεπτέμβριο το του ‘21. Όπως του λέει «έχει έρθει ένας στο γραφείο». Σε άλλο σημείο της δικογραφίας οι δύο μιλάνε με τον Δημήτρη Μελάνα λέει ότι τον Κ. «θα στον φτιάξω. Αλλά να του πεις να μην γυρίζει και κοκορεύεται στα καφενεία» διότι όπως εξηγεί «έχουν μείνει πολλοί σαν το δικό του απ’ έξω». Όχι βέβαια τον διαβεβαιώνει ο βουλευτής προτείνοντας μάλιστα πως «θα τον φωνάξω να του πω να κλαίγεται κιόλας ανάποδα τι μαλ@@@κες είναι να λέει».

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης δέχεται το τηλεφώνημα του Δημήτρη Μελά όπου του περιγράφει ένα δύσκολο τοπίο. «Α χα πολύ δουλειά ρε», λέει ο βουλευτής της ΝΔ και «δεν είναι πόλεμος δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει τι γίνεται;». Ο βουλευτής ακούει με τον Μελά να συνεχίζει «ε τίποτα ο υπουργός μέσω πίεσης από διάφορες στρεβλώσεις τέλος πάντων ήθελε να βγει, να κάνει μια αλλαγή στο τοπίο».

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας τους ο Μελάς απαντά στον βουλευτή πως «λοιπόν κοίταξε να σου πω καταρχήν Θεόφιλε κάτι γιατί μου στέλνεις και κάποια μηνύματα με την υπομονή και θέλω να σου πω και κάτι να ξέρεις ο Κ… τον οποίο εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ τον άνθρωπο και μίλησα θα τον βοηθήσω και σε κάποια σχέδια που έχει είναι ο μοναδικός από τους πεντακόσιους πενήντα που εκκρεμεί το δεκαπέντε για να αρχίσουν να πληρώνονται που έχει πληρωθεί που πληρώνονται δεκαεννέα είκοσι εικοσιένα ο μοναδικός, αυτό θέλω να το ξέρεις δεν υπάρχει άλλος του δεκαπέντε που έχει εκκρεμότητα που να έχει πληρωθεί με την παρέμβαση που έκανα και συνεχίζει πως «εγώ κατά παρέκκλιση πληρώθηκε το ‘19, 20».

«Αυτοί ρήμαξαν το κράτος να πούμε

Τέλος, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Δημήτρης Μελάς, συνομιλεί με τον Κ.Ι. και συζητούν για τις πολιτικές αποφάσεις της εποχής. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται στη Κρήτη λέγοντας ότι «εγώ έχω χάσει μέχρι χθες που έκλεισα το θέμα με την Κρήτη γιατί τους… σε εμένα δεν μπορούν να πουν πράγματα παλαβά. Στον υπουργό τα λέγανε. Εγώ ήξερα ότι το ξέρω το θέμα, το έργο όλο. Και έσπασα τις συντονιστικές τους γιατί ήταν έτοιμη να σηκώσουν, ξέρεις, τον τόπο επάνω. Είχαν έρθει στην Αθήνα, μετά να ξανά φύγουν, να κάνουν διαμαρτυρίες. Τέλος πάντων, τι να σου πω.

Ήμουν μεταξύ υπουργείου τηλεφώνων και εδώ πέρα να βγαίνουν στοιχεία μέχρι τις 11.30-12 η ώρα το βράδυ να μιλάω συνέχεια στο τηλέφωνο. Μια κατάσταση τρελή. Όλα πήγανε πίσω, τα πάντα, ό, τι σχεδιασμός είχε γίνει ήταν ανάποδα. Ό,τι είχαμε κάνει, θυμάσαι τότε που είχαμε μιλήσει Σεπτέμβριο, όλα γίνανε τούμπα. Δημοσιεύσει, αυτό ο υπουργός πως να το πω, αυτό τι να γράψουμε επικοινωνιακά, δεν έγραφαν τα δημοσιεύματα ό, τι να ναι». και καταλήγει λέγοντας « μετά γίνεται πολιτική εκμετάλλευση». Και ονοματίζει πρώην υπουργούς τονίζοντας ότι «κατέβηκαν όλοι, Αραχωβίτης, Τελιγιορίδου, Αποστόλου οτιδήποτε να συμπαρασταθούν σε αυτά που είχανε κάνει τώρα, όχι σε κάτι άλλο».

Ο συνομιλητής του Ι.Κ.. αναφέρει «αυτά τα μπέρδεψαν, ψάχνουν να βρουν. Κοπρόσκυλα είναι αυτοί ρε άστους εσύ». «Ναι εντελώς», ανταπαντά ο Μελάς. «Αυτοί ρήμαξαν το κράτος να πούμε, κάθεται ο αλήτης και μιλάει. Τι μιλάει εκείνος ο αλήτης ο Τσίπρας ρε», αναφέρει ο ΙΚ. «Μπράβο, μπράβο, ναι έτσι», λέει ο Μελάς. Ο ΙΚ σημειώνει σε άλλο σημείο ότι «ο Παπανδρέου, κοίταξε τι λαός είμαστε, Ο Παπανδρέου. Ψαχν… για αρχηγού του ΚΙΝ.ΑΛ». «Ναι, ναι που φτάσαμε», λέει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εκείνο το κοπρόσκυλο», λέει ο ΙΚ για να καταλήξει ο Μελάς να λέει «που φτάσαμε».