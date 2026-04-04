Στα καθήκοντα του βουλευτή επισημαίνει ότι είναι «η μεταφορά δίκαιων και εύλογων αιτημάτων των πολιτών προς την κεντρική διοίκηση για την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων» αναφέρει σε δήλωσή του ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος. Υπενθυμίζουμε ότι το όνομά του είναι στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα στους παραγωγούς που είναι αναγκασμένοι να επιβιώνουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και ιδιαιτέρως στους νεαρούς αγρότες και κτηνοτρόφους που πλέον είναι ελάχιστοι στην ελληνική ύπαιθρο. Αυτό είναι καθήκον μου προς τους πολίτες και την πατρίδα […] Οψόμεθα» λέει.

Η δήλωση

«Προκειμένου να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις από τη δημοσιοποίηση επιλεκτικών και αποσπασματικών προφορικών συνομιλιών και έχοντας λάβει γνώση της δικογραφίας σήμερα τα ξημερώματα, δηλώνω τα εξής:

Η επικοινωνία μου με τον τότε (2021) πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετίζονταν με το ηθικό, δίκαιο και αποδεδειγμένα από προγενέστερους και μεταγενέστερους ελέγχους, νόμιμο αίτημα νεαρού ζευγαριού, το οποίο ξαφνικά και αδικαιολόγητα το 2021 και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση βρέθηκε εκτός πληρωμών με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει ζήτημα επιβίωσης.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι πληρώθηκε νομίμως το 2017, 2018, 2019, 2020 και συνεχίζει να πληρώνεται νόμιμα και αδιάλειπτα μέχρι σήμερα, για ακριβώς τον ίδιο αριθμό ζώων και ενώ έχει ελεγχθεί πολλάκις χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως αρνητικό εύρημα στο σύνολο των ελέγχων.

Πιστεύω βαθύτατα ότι υπάγεται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή η μεταφορά δίκαιων και εύλογων αιτημάτων των πολιτών προς την κεντρική διοίκηση για την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων.

Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα στους παραγωγούς που είναι αναγκασμένοι να επιβιώνουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και ιδιαιτέρως στους νεαρούς αγρότες και κτηνοτρόφους που πλέον είναι ελάχιστοι στην ελληνική ύπαιθρο. Αυτό είναι καθήκον μου προς τους πολίτες και την πατρίδα.

Με τη συνείδηση μου καθαρή και το κεφάλι ψηλά συνεχίζω την προσπάθεια για τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας.

ΥΓ: Υπάρχουν και άλλα αποσπάσματα της συνομιλίας που για ανεξήγητους λόγους δεν δημοσιοποιούνται και τεκμηριώνουν το θεμιτό των προθέσεων μου. ΟΨΟΜΕΘΑ»