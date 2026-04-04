Η αίθουσα 168 της Βουλής αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ώρες ώστε οι βουλευτές να μελετήσουν όλη τη δικογραφία που αφορά τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Υπάρχει πλούσιο υλικό, καθώς θα βρουν 14 cds με συνομιλίες που έχει εντοπίσει ο «κοριός» και περιέχονται στις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα της αντιπολίτευσης, για την ώρα, δεν προκύπτει ότι θα κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας, παρά τη φημολογία. Τα σενάρια στους διαδρόμους της Βουλής ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει πρόταση δυσπιστίας με υπογραφές από το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας. Όμως, παρά τους ευσεβείς πόθους, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Και αυτό διότι το ΚΚΕ παραδοσιακά δεν συνυπογράφει με άλλα κόμματα.

Χωρίς το κόμμα του Περισσού δεν συγκεντρώνεται και ο απαιτούμενος αριθμός των 50 βουλευτών. Από εκεί και έπειτα και το ΠαΣοΚ δεν φαίνεται να βιάζεται, όμως παραμένει το αίτημα τους για εκλογές.

Η υπερασπιστική γραμμή του Μαξίμου

Ένα από τα πολλά προβλήματα που είχε να διαχειριστεί το πρωθυπουργικό επιτελείο και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο μπορούσαν τουλάχιστον με αυτό που τους (ξανα)βρήκε, ήταν και το πώς θα περιβάλλουν με προστασία εκείνους τους υπουργούς και βουλευτές για τους οποίους θεωρούν οτι η εμπλοκή τους είναι στα όρια του ανεκτού.

Ότι δηλαδή κακώς και βρίσκονται στην συγκεκριμένη δικογραφία. Δεν θα το πουν ποτέ βέβαια ευθέως αλλά έτσι κρίνουν. Δεν θα σας αναφέρω ονόματα, αλλά δόθηκαν σε κάποιους διαβεβαιώσεις ότι πολύ σύντομα θα καταγραφεί δημοσίως μία υπερασπιστική γραμμή γιά εκείνους, διαχωρίζοντάς τους από τους υπόλοιπους που έχουν είτε βαριά εμπλοκή είτε σοβαρό πλημμέλημα.

Επίσης μαθαίνω ότι θα γίνουν κινήσεις ακόμα και εντός του Σαββατοκύριακου, τουλάχιστον τέτοιες διαβεβαιώσεις έχουν. Δεν ξέρω όμως εάν αυτό ωφελεί αφού κάπως φαίνεται στα μάτια των βουλευτών που δηλώνουν «αθώοι» ότι δεν τηρήθηκε αυτό που ειπώθηκε και δημοσίως από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλαδή πως «κάθε περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά».

Αυτό που αισθάνθηκαν όλοι είναι ότι τους έριξαν μαζί στο λάκκο με τα φίδια και τώρα κάποια στιγμή θα πετάξουν ένα σχοινί μήπως και πιαστούν. Και εδώ που τα λέμε, όταν σφυρίζει τέτοιου μεγέθους σκάνδαλο από που να πιαστείς και τι να αφήσεις.

Η σημερινή κλήρωση για τις δικογραφίες

Σήμερα «κληρώνει» για τις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στην Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές, η δικογραφία για τους υπουργούς θα βρίσκεται στο γραφείο 168 στις 10.00 το πρωί και οι βουλευτές θα μπορούν να προσέρχονται για να την μελετήσουν χωρίς να επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών του επίμαχου υλικού.

Όσον αφορά την έτερη δικογραφία για τους 11 βουλευτές, αυτή θα δοθεί στα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας στις 11.00 π.μ. Ακολουθεί η συνεδρίαση της Μεγάλης Τρίτης στις 10.00 π.μ. όπου θα κληθούν να παρέχουν εξηγήσεις οι αναφερόμενοι, ενώ μετά την Κυριακή του Θωμά θα προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής η οποία κα θα λάβει τις τελικές αποφάσεις (με ονομαστική φανερή ψηφοφορία) επί του εισαγγελικού αιτήματος για άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών.

Ούτε συμβολισμός, ούτε Ευριπίδης

Την ώρα που οι νέες δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έπαιρναν τον δρόμο για τη Βουλή, ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωνε τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, σε μια κίνηση που στόχευε, όπως έλεγαν στη στήλη ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, να δείξει τα γρήγορα αντανακλαστικά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.

Στα γαλάζια παρασκήνια, πάντως, η είδηση συνοδεύτηκε από αναστεναγμούς ανεκπλήρωτων προσδοκιών. Έμπειρο στέλεχος της παράταξης, που γνωρίζει καλά τις ισορροπίες της, έλεγε σε πηγαδάκι των διαδρόμων της Βουλής πως περίμενε να ακούσει το όνομα του Ευριπίδη Στυλιανίδη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιστράτευση του Θρακιώτη πολιτικού, εξηγούσε, θα έδινε έναν εντελώς διαφορετικό συμβολισμό στο αγροτικό μέτωπο που «καίει». Εμειναν στις προβλέψεις.

Το υπουργείο γκιλοτίνα

Επειδή αναφέρομαι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου έλεγε χαριτολογώντας πολύπειρο στέλεχος της ΝΔ με δόση χιούμορ –που το βρήκε μέσα στη μαυρίλα για το κυβερνών κόμμα εκπλήσσομαι- ότι το συγκεκριμένο πόστο είναι γκιλοτίνα. Γιατί το είπε αυτό; Διότι σε έξι χρόνια περίπου έχουν τοποθετηθεί έξι διαφορετικοί υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναμφίβολα είναι ρεκόρ!

Ο υφυπουργός που απαξίωνε την Κοβέσι

Η τοποθέτηση στην κυβέρνηση του βουλευτή Καβάλας Μακάριου Λαζαρίδη δεν άρεσε σε αρκετούς συναδέλφους του της «γαλάζιας» Κ.Ο. Αν και βέβαια υπάρχει εξήγηση: εκλέγεται στο Βορρά που η ΝΔ έχει σημαντικές απώλειες στα δεξιά της, είναι σκληρός δεξιός και ήταν και παραμένει σταθερός υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη του οποίου είχε διατελέσει και στο παρελθόν στενός συνεργάτης. «τι να πω» μονολογούσε βουλευτής της ΝΔ, «έγινε υφυπουργός ο Λαζαρίδης που έλεγε πριν πολλούς μήνες, ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και ρωτούσε απαξιωτικά ποια είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέας». Μύλος.

Στοιχήματα για εκλογές

Πάντως, όπου και να στεκόταν κανείς χθες στο Κοινοβούλιο, δεν θα έμενε στον μίνι ανασχηματισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά στο πότε θα ανακοινωθούν πρόωρες εκλογές. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός πήρε γρήγορα αποφάσεις και έκανε μόνο διορθωτικές κινήσεις και όχι ένα μεγάλο ανασχηματισμό ήταν η αφορμή σε αρκετούς βουλευτές, μεταξύ αυτών και ορισμένους της ΝΔ, να λένε σε «πηγαδάκια» ότι οι πρόωρες εκλογές έχουν πάρα πολλές πιθανότητες πλέον. Μένει βέβαια αυτό να αποδειχθεί, αλλά τα στοιχήματα κυριαρχούσαν στο Κοινοβούλιο.

Σύναξη για τις υποκλοπές

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες στο κέντρο της Αθήνας για την παρουσίαση του βιβλίου της Ελίζας Τριανταφύλλου, «Το Ρεπορτάζ». Στις σελίδες του, η δημοσιογράφος ξετυλίγει το κουβάρι των υποκλοπών, συνδέοντας πρόσωπα από τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων με τις αθέατες πτυχές του κρατικού μηχανισμού.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χρήστος Σπίρτζης, και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν επίσης ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για τις υποκλοπές, καθώς και οι Κώστας Τσουκαλάς, Αλέξης Χαρίτσης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Νάσος Ηλιόπουλος.

Σκεπτικισμός για Αλέξη

Μέσα στο ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικά κλίμα λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο στη Νέα Αριστερά, συζητούσαν για την προχθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Άκουσαν προσεκτικά όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός που ουσιαστικά έθεσε θέμα ότι όποιος θέλει να τον ακολουθήσει πρέπει να εμφανιστεί χωρίς όρους και άνευ συμφωνιών, αλλά και μη έχοντας εξασφαλισμένη θέση στην πρώτη γραμμή.

Το άλλο ενδιαφέρον όμως ήταν ο όρος που έθεσε ουσιαστικά πως όσοι πάνε μαζί του πρέπει να παραιτηθούν από την βουλευτική έδρα. Μιλώντας με αρκετούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν άκουσα ούτε έναν πρόθυμο στην παρούσα φάση. Μελλοντικά θα δούμε.

Επιστροφή και «ρολογάκι» Με μία πρόχειρη ματιά που έριξα στον κατάλογο με τους εκλεγμένους της νέας Κεντρικής Επιτροπής στο ΠαΣοΚ, είδα πως στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται δύο κυρίες της διεύρυνσης. Η Γεωργία Γενιά που ήταν βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η Ζωή Καρκούλια που υπήρξε έως το περασμένο καλοκαίρι, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κουμουνδούρου. Κάποιοι είπαν ότι έδειξαν πως έχουν έρεισμα στη Χαριλάου Τρικούπη και πως επέστρεψαν για τα καλά στα παλιά τους λημέρια. Εντάξει, λίγο υπερβολικά όλα αυτά καθώς τις είδα στις τελευταίες θέσεις της λίστας και με ποσόστωση. Επίσης, αυτό που έχω να σημειώσω, με εμπειρία δεκαετιών, ότι το «μαγείρεμα» της λίστας της Κ.Ε. ήταν πρωτόγνωρο διότι κράτησε πολλές μέρες. Ακόμη, εάν έβλεπε κανείς προσεκτικά τις ψήφους που έλαβε το κάθε μέλος θα καταλάβαινε ότι υπήρξε στοχευμένη σταυροδοσία, το περίφημο «ρολόι» με μοιρασιά σταυρών δεξιά και αριστερά για να είναι όλοι εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου. ***

Η Ελλάς παρούσα

«Υπάρχει κάτι θετικό για τη χώρα εν μέσω αυτής της εξαιρετικά δυσχερούς συγκυρίας;», ρώτησα τον συνομιλητή μου; «Ότι η Ελλάδα δηλώνει παρούσα», μου απάντησε, υποδεικνύοντας μου, τη συνυπογραφή της δήλωσης των «35» για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και την έντονη κινητικότητα της ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη όπου εδώ και μέρες βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις διεργασίες προκειμένου το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει σχετικό ψήφισμα.

Απ’ ότι αντιλαμβάνομαι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι σε διαρκή επικοινωνία με την αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη, εξετάζοντας με ιδιαίτερη προσοχή τα σχέδια ψηφισμάτων που κυκλοφορούν. Όπως μου έλεγε Έλληνας διπλωμάτης το «κλειδί» των εξελίξεων για το εν λόγω ζήτημα το κρατά η Γαλλία, με την οποία εμείς διατηρούμε άριστη σχέση και στο θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Οι Γάλλοι δεν θέλουν αναφορά στη χρήση βίας για το άνοιγμα των Στενών, ερχόμενοι έτσι σε αντίθεση τόσο με τους Αμερικανούς, όσο και με τους Άραβες. « Εμείς όμως», μου λέει ο διπλωμάτης, «τα πάμε καλά και με αυτούς». Δύσκολες εποχές, δύσκολες και οι εξισώσεις…

Η κινητικότητα Κοτζιά

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση είχε τις προάλλες ο Σωκράτης Φάμελλος. Υποδέχθηκε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά. Δεν ξέρω τις εσωκομματικές διαστάσεις της συζήτησης- γίνονται άλλωστε τόσο πολλά στον χώρο που δεν είναι ώρα για προβλέψεις- ξέρω όμως ότι ο Κοτζιάς είναι ο τελευταίος υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε το Ιράν, στο τέλος του 2015, προετοιμάζοντας μάλιστα το ταξίδι του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Τεχεράνη.

Είμαι επίσης βέβαιος ότι ο πρώην υπουργός θα έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ιδιαιτέρως για τη στάση που έχει τηρήσει η κυβέρνηση. Αν στοιχημάτιζα θα έλεγα ότι μιλά για μονομέρεια Μητσοτάκη προς τη Δύση. Ο ίδιος πάντως φαίνεται ν’ αποφεύγει τελευταία τις δημόσιες παρεμβάσεις, όπως έμαθα όμως σε λίγες εβδομάδες θα βρεθεί σε πάνελ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με θέμα τη νέα διεθνή πραγματικότητα, στο πλάι της Ντόρας Μπακογιάννη και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Εκρηκτικός συνδυασμός.

Διαγκωνισμός Ελλάδας – Τουρκίας για Ορμούζ

Με αφορμή όσα συμβαίνουν στον Περσικό Κόλπο και τον εγκλωβισμό των ελληνόκτητων πλοίων και των Ελλήνων ναυτικών πίσω από τα Στενά του Ορμούζ, ρώτησα συνομιλητή μου διπλωμάτη να μου πει τι ακριβώς θα μπορούσε να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις μια πρεσβεία, ειδικά από τη στιγμή που ακόμα και οι παρεμβάσεις ηγετών και υπουργών Εξωτερικών πέφτουν στο κενό.

Πριν σας πω τι μου απάντησε, να σας ενημερώσω ότι και η ελληνική πρεσβεία έχει εγκαταλείψει την Τεχεράνη από τις 12 Μαρτίου και η προσπάθεια του Γιώργου Γεραπετρίτη να εξασφαλίσει… πάσο εξόδου για τα πλοία από το Ορμούζ απέτυχε. «Τώρα πια ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα» μου απάντησε ειδικά σε σχέση με το Ιράν. «Θα έπρεπε όμως να έχει γίνει πλήρης ανθρωπογεωγραφία, δηλαδή να ξέρουμε σε μεγάλο βάθος την πολύπλοκη εξουσία του Ιράν ποιος είναι ποιος, από που προέρχεται, ποιες οι θέσεις του κλπ.

Για παράδειγμα, η Αθήνα δεν θα έπρεπε να περιμένει… χαΐρι από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αργατσί, ο οποίος και κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης είναι και πάντα παίζει με τη λογική των αντιποίνων»… Αυτό που περιμένω να δω είναι αν θα πιάσουν οι αντίστοιχες προσπάθειες που πραγματοποιεί τις τελευταίες ώρες ο Φιντάν προκειμένου να βγουν τα τουρκικά πλοία από τον Περσικό Κόλπο. Αν, πάντως, πιάσουν ετοιμαστείτε για εσωτερική αντιπαράθεση και… αποθέωση της διπλωματίας της γείτονος!

