Η εβδομάδα ξεκίνησε με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στο αν θα γίνει ή όχι η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Στον διάδρομο της Βουλής τόσο τη Δευτέρα όσο και τη Τρίτη υπήρχαν ερωτηματικά γιατί η κυβερνητική παράταξη δεν ορίζει ημερομηνία για τη διεξαγωγή της συζήτησης. Καθώς οι ώρες περνούσαν, έγινε αντιληπτό ότι η συζήτηση δεν θα προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα, ο λόγος άγνωστος. Την ίδια ώρα, μια άλλη είδηση αναστάτωσε τους διαδρόμους.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία απέστειλε στον Άρειο Πάγο τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περιέχουν τα ονόματα 11 βουλευτών και δύο πρώην υπουργών. Μάλιστα, σε αντίθεση με την πρώτη δικογραφία, υπήρχε αξιολόγηση των αδικημάτων. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι και που διαβιβάστηκαν το πρωί της Παρασκευής οι δικογραφίες στη Βουλή, το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως βαρύ στην Ολομέλεια. Συνέπεσε με τη συζήτηση για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για «ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη». Στα έδρανα οι βουλευτές, ειδικότερα της αντιπολίτευσης, συζητούσαν τις εξελίξεις αλλά και ποιες είναι οι πιθανές επόμενες κινήσεις των κομμάτων τους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού εξαπέλυσε μια οξύτατη επίθεση κατά της κυβέρνησης, ζήτησε εκλογές. Ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας καλώντας τα κόμματα του προοδευτικού τόξου να συνυπογράψουν. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε εξίσου σκληρούς τόνους έκανε λόγο για «αγρότες στενάζουν, έχει στηθεί χορός εκατομμυρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της ΝΔ». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με καυστικό χιούμορ σχολίασε από το βήμα της Ολομέλειας ότι «εγώ σας πρότεινα πριν από καιρό να μετονομαστεί η ΝΔ σε νέα δικογραφία θα είχε μεγάλη επιτυχία θα ήταν μια κίνηση αυτογνωσίας».

Η διαδικασία στη Βουλή

Τις δικογραφίες διαβίβασε στη Βουλή επιμελητής του υπουργείου Δικαιοσύνη. Σε δύο ξεχωριστούς φακέλους με τις δικογραφίες να είναι χιλιάδες σελίδες η κάθε μια. Μια που αφορά 11 βουλευτές και μια που αφορά πρώην υπουργούς.

Τα τεράστια ντοσιέ παραδόθηκαν στη γραμματεία του προέδρου. Στη συνέχεια η δικογραφία που αφορά υπουργούς ανακοινώθηκε από την έδρα. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, ως πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας διευκρίνισε από την έδρα ότι τη Μεγάλη Τρίτη θα συνεδριάσει η επιτροπή.

Πρόσβαση στα στοιχεία

Από σήμερα κιόλας, οι βουλευτές που το επιθυμούν θα έχουν πρόσβαση στη δικογραφία που αφορά τους υπουργούς. Η αίθουσα 168 θα είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί για όποιον το επιθυμεί.

Οι βουλευτές θα μπορούν να μελετούν τη δικογραφία να κρατούν σημειώσεις, απαγορεύεται όμως να την φωτογραφίσουν ή να πάρουν μαζί τους αντίτυπο. Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, δεν επιτρέπεται δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση αν δεν ληφθεί απόφαση από τη Βουλή.

Τα επόμενα βήματα

Για να γίνει αυτό πρέπει να κατατεθεί πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής (ή προανακριτικής) επιτροπής. Χρειάζεται 30 υπογραφές βουλευτών. Τότε θα εισαχθεί στην Ολομέλεια όπου συζητείται και στο τέλος γίνεται μυστική ψηφοφορία με κάλπες. Αν εγκριθεί η πρόταση για σύσταση της επιτροπής, τότε είτε θα ακολουθηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου με διαδικασίες εξπρές, είτε οι συνεδριάσεις θα γίνουν κανονικά και θα καταλήξει σε πόρισμα στην Ολομέλεια. Και πάλι, για τη λήψη απόφασης θα στηθούν κάλπες για να αποφασιστεί η συγκρότηση ή μη του Δικαστικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του δικαστικού συμβουλίου προκύπτει μετά από κλήρωση στην Ολομέλεια μεταξύ μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τότε γίνονται όλες οι ανακριτικές πράξεις και η συλλογή εγγράφω ώστε να συγκληθεί το ειδικό δικαστήριο.

Όσον αφορά τους βουλευτές τα πράγματα είναι διαφορετικά. Από χθες το βράδυ οι εμπλεκόμενοι βουλευτές, 11 στο σύνολο τους, είχαν λάβει γνώση της δικογραφίας στα σημεία που τους αφορά. Σήμερα τα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας θα μπορούν να λάβουν αντίτυπο για να διαβάσουν τη δικογραφία.

Τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει η επιτροπή. Εκείνη τη μέρα και οι εμπλεκόμενοι βουλευτές θα μπορούν να είναι παρόντες ενώ ενδεχομένως να ζητηθούν και εξηγήσεις από τους ίδιους. Την άρση ή μη της ασυλίας τους θα αποφασίσει μετά το Πάσχα η Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση άρσης ασυλίας τους, τότε κινείται κανονικά η ποινική διαδικασία. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι κινήσεις της επιτροπής Δεοντολογίας είναι ταχύτατες καθώς με δεδομένο ότι η δικογραφία αφορά αδικήματα που έχουν τελεστεί το 2021 υπάρχει κίνδυνος παραγραφής λόγω πενταετίας.