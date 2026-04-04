Χιλιάδες σελίδες με εκτενείς περιγραφές νομικά εμπεριστατωμένες και με αναφορές στους επίμαχους διαλόγους που καταγράφηκαν μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων που διενήργησαν οι Αρχές, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των βουλευτών που εμπλέκονται και των νομικών συμβούλων τους, προκειμένου να «χτίσουν» το υπερασπιστικό οπλοστάσιό τους.

Την Μεγάλη Τρίτη το πρωί (10.00) οι έντεκα εμπλεκόμενοι θα κληθούν για να δώσουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής τις εξηγήσεις τους για όσα περιλαμβάνει η δικογραφία που τους αφορά και βάσει των στοιχείων της οποίας ζητείται από την Βουλή η άρση της ασυλίας τους, διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την Κυριακή του Θωμά οπότε και αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής για να αποφανθεί σχετικά (με ονομαστική φανερή ψηφοφορία).

Πάντως το νομικό σκεπτικό για το οποίο παραπέμπονται στην κρίση της Βουλής από τους ευρωπαίους εισαγγελείς είναι ενδεικτικό της βαρύτητας και της ευρύτητας των ερευνών που διεξήγαγαν. Σύμφωνα με αυτό, κρίνεται εκ μέρους τους απαραίτητη η χορήγηση από τη Βουλή των Ελλήνων άδειας άσκησης ποινικής δίωξης για τις τιμωρούμενες σε βαθμό κακουργήματος πράξεις:

1) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α’, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 2-1 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Αικατερίνης ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Δημητρίου και Κωνσταντίνου ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ του Αχιλλέα,

2) της ηθικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή (άρθρο 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 386Α παρ. 1 και 3 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020), εις βάρος της Αικατερίνης ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Δημητρίου και

3) της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση (άρθρ. 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 252 παρ. 1, 3 και 5 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 26 παρ. 3 Ν.4689/2020) εις βάρος της Αικατερίνης ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Δημητρίου, καθώς και για τις τιμωρούμενες σε βαθμό πλημμελήματος πράξεις:

4) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 1 α ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Παναγιώτη ΜΗΤΑΡΑΚΗ του Αντωνίου, Κωνσταντίνου ΤΣΙΑΡΑ του Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου ΣΚΡΕΚΑ του Θεοδώρου, Ιωάννη ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ του Αχιλλέα, Δημητρίου ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Χρυσοστόμου, Βασιλείου ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του Νικολάου, Μαξίμου ΣΕΝΕΤΑΚΗ του Γεωργίου, Χρήστου ΜΠΟΥΚΩΡΟΥ του Γεωργίου και Θεόφιλου ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ του Χρήστου, ώστε να ενεργήσουμε, εκτός των άλλων, και ανακριτικές πράξεις που θίγουν τα πρόσωπα των ανωτέρω βουλευτών [π.χ. κλήτευση για παροχή εξηγήσεων].

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του Κανονισμού EPPO, ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας δύναται να ζητήσει την άρση της ασυλίας προσώπου που απολαύει προνομίων ή ασυλιών κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον η ασυλία ή το προνόμιο αυτό συνιστά εμπόδιο στη διενέργεια συγκεκριμένης έρευνας.

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο για τους ακόλουθους εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου: 1) Αικατερίνη ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Δημητρίου, βουλευτή Τρικάλων από το έτος 2019 μέχρι σήμερα, 2) Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ του Αχιλλέα, βουλευτή Σερρών από το 2015 μέχρι σήμερα, 3) Ιωάννη ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ του Αχιλλέα, βουλευτή Ρεθύμνου από το έτος 2012 μέχρι σήμερα, 4) Παναγιώτη ΜΗΤΑΡΑΚΗ του Αντωνίου, βουλευτή Χίου από το 2015 μέχρι σήμερα, 5) Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ του Αλεξάνδρου, βουλευτή Καρδίτσας από το 2004 μέχρι και σήμερα, 6) Κωνσταντίνο ΣΚΡΕΚΑ του Θεοδώρου, βουλευτή Τρικάλων από το 2012 μέχρι σήμερα, 7) Δημήτριο ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ του Χρυσοστόμου, βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης από το 2019 μέχρι και σήμερα, 8) Μάξιμο ΣΕΝΕΤΑΚΗ του Γεωργίου, βουλευτή Ηρακλείου Κρήτης από το έτος 2019 μέχρι σήμερα, 9) Βασίλειο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του Νικολάου, βουλευτή Πέλλας από το 2019 μέχρι σήμερα, 10) Χρήστο ΜΠΟΥΚΩΡΟ του Γεωργίου, βουλευτή Μαγνησίας από το 2015 μέχρι σήμερα και 11) Θεόφιλο ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ του Χρήστου, βουλευτή Σερρών από το 2019 μέχρι σήμερα, είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόοδος της έρευνας.