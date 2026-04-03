Οι προσδοκίες για την προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας και του πληθωρισμού μεταβάλλονται συνεχώς, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των μέτρων που ενδέχεται να υιοθετήσουν οι κυβερνήσεις και οι Κεντρικές Τράπεζες, αναφέρει στην επενδυτική της στρατηγική για το β΄ τρίμηνο του 2026 η Alpha Bank, σημειώνοντας πως συνήθως, οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν βραχυπρόθεσμη επίπτωση στον πληθωρισμό και στις μετοχικές αγορές.

Η σημαντικότερη παράμετρος που θα καθορίσει το μέγεθος των επιπτώσεων της τρέχουσας γεωπολιτικής αναταραχής στην παγκόσμια οικονομία είναι η διάρκεια της σύρραξης, καθώς και η ένταση των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η τρέχουσα κρίση έχει οδηγήσει προσωρινά στη μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής πετρελαίου τις τελευταίες δεκαετίες. Αξίζει να αναφερθεί, ωστόσο, ότι η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το πετρέλαιο έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1970, χάρη στη βελτίωση της τεχνολογίας και την αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ως βασικό σενάριο θεωρεί ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν θα διαρκέσει για παρατεταμένη χρονική περίοδο και ότι οι τιμές ενέργειας σταδιακά θα αποκλιμακωθούν από τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να επιστρέψουν στα προ των επιθέσεων επίπεδα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί, κυρίως λόγω των προβλημάτων στην προσφορά, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά. Οι Κεντρικές Τράπεζες βρίσκονται σε δυσμενή συγκυρία, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τον υψηλότερο πληθωρισμό και την ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα.

Αν και η οικονομική θεωρία υποδεικνύει ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί με υψηλότερα επιτόκια, σε περίπτωση που οι Κεντρικές Τράπεζες προβούν άμεσα σε επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων χωρίς να έχουν προηγουμένως ομαλοποιηθεί τα προβλήματα στην προσφορά, οι επιπτώσεις για την οικονομία θα είναι αρνητικές. Θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις της προθεσμιακής αγοράς για τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ είναι ενδεχομένως υπερβολικές, δεδομένου ότι η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στις τιμές ενέργειας και όχι στην ενίσχυση της ζήτησης.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία των επιτοκίων της Fed έχει ενισχυθεί, καθώς τα στοιχεία για την αγορά εργασίας παρουσιάζουν επιδείνωση, ενώ ο πληθωρισμός εμφανίζει ενδείξεις ενίσχυσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών ενέργειας μπορούν να μετριαστούν μέσω στοχευμένων δημοσιονομικών μέτρων. Ωστόσο, τα δημοσιονομικά περιθώρια των ανεπτυγμένων οικονομιών είναι περιορισμένα σε σύγκριση με την περίοδο της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης του 2022. Επίσης, ο συνδυασμός αυξημένης αβεβαιότητας για τον πληθωρισμό και των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μακρινής διάρκειας.

Η ελληνική οικονομία

Για το 2026, η πορεία της ελληνικής οικονομίας θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια που θα έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς και από το ενδεχόμενο διαταραχών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα παρουσιάσει το 2026 ανάπτυξη κατά 1,8%. Η ελληνική οικονομία όπως και οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους σε ενέργεια. Αναλυτικά, στην Ελλάδα για το σύνολο του 2024 το 77,7% των αναγκών για ενέργεια καλύφθηκε με εισαγωγές (μέσος όρος Ευρωζώνης: 62,2%), συνεπώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζουν αρνητικά την κατανάλωση και περιορίζουν την αγοραστική δύναμη.

Επίσης, η ελληνική οικονομία είναι ευάλωτη σε γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς πιθανή παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από τον τουρισμό. Σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο ελληνικός τουρισμός επέδειξε πάντως ανθεκτικότητα, με τις τουριστικές εισπράξεις να ανακάμπτουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο βασικός βραχυπρόθεσμος παράγοντας κινδύνου για την οικονομία σχετίζεται με τον πληθωρισμό, καθώς τους επόμενους μήνες αναμένεται περαιτέρω άνοδος, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού συνεχίζουν να διαμορφώνονται καλύτερα του στόχου και το πρωτογενές πλεόνασμα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, δίνοντας περιθώρια για ενδεχόμενα μέτρα στήριξης.

Οι μετοχικές αγορές

Οι μετοχικές αγορές παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα, καθώς αναπροσαρμόζονται συνεχώς οι εκτιμήσεις για την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η Alpha Bank. Παρά την ισχυρή άνοδο των τιμών ενέργειας και τη σημαντική αύξηση των αποδόσεων στη λήξη κρατικών ομολόγων, η διόρθωση που έχουν καταγράψει οι μετοχικές αγορές, όπως αναφέρει, δεν είναι αρκετά έντονη, καθώς οι εκτιμήσεις για την εταιρική κερδοφορία παραμένουν ανθεκτικές.

Δεδομένου ότι έχουν επιδεινωθεί οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες και έχουν ενισχυθεί οι καθοδικοί κίνδυνοι, δικαιολογείται ισορροπημένη μετοχική προσέγγιση, καθώς και αύξηση των τοποθετήσεων που μπορούν να προσφέρουν αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού.

Η ενίσχυση του δολαρίου, η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ασία, και οι υψηλές τιμές ενέργειας συντελούν στον περιορισμό της έκθεσης στις αναδυόμενες αγορές συστήνοντας λιγότερο υπέρβαρες θέσεις. Σε κλαδικές τοποθετήσεις, πέραν της τεχνολογίας, ξεχωρίζει τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, βιομηχανίας και υγείας. Σε στυλ επένδυσης, σε ενδεχόμενη παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου ωφελούνται οι μετοχές αξίας, υψηλών μερισμάτων και χαμηλής μεταβλητότητας. Ευνοϊκό για την Ευρωζώνη το πρόγραμμα επενδύσεων υποδομών και ReARM.

Οι ελληνικές μετοχές

Η αποτίμηση των ελληνικών μετοχών μετά την πρόσφατη διόρθωση θεωρείται ελκυστικότερη, παραμένοντας χαμηλότερα τόσο από τον ιστορικό μέσο όρο όσο και από τον αντίστοιχο δείκτη των αναδυόμενων αγορών, σημειώνει η Alpha Bank, εκτιμώντας ότι η ζήτηση θα επανέλθει σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για όσο χρονικό διάστημα παραμένει η αβεβαιότητα, οι ελληνικές μετοχές θα συνεχίσουν να επηρεάζονται, αναφέρει, δεδομένου μάλιστα ότι η ελληνική οικονομία, όπως και οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, επηρεάζεται επίσης αρνητικά από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Επίσης, το γεγονός ότι ο ελληνικός μετοχικός δείκτης έχει μεγάλη στάθμιση σε τράπεζες τον καθιστά λιγότερο ανθεκτικό σε περιπτώσεις επιδείνωσης των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και σε περιόδους που μειώνεται η κλίση της καμπύλης των επιτοκίων. Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και σταδιακά αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου, ο ελληνικός μετοχικός δείκτης αναμένεται να σημειώσει ταχεία ανάκαμψη δεδομένου μάλιστα πως η ζήτηση από ξένους επενδυτές αναμένεται να ενισχυθεί λόγω της ελκυστικής αποτίμησης και της αναβάθμισης της αγοράς από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη.

Τα ομόλογα

Μεταβάλει σε υπόβαρη τη στάση την στην κατηγορία ομολόγων. Ακόμα και σε σενάριο ταχείας αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, οι πληθωριστικές, δημοσιονομικές και γεωπολιτικές ανησυχίες θα διατηρήσουν υψηλά τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις στη λήξη κρατικών ομολόγων. Συνεπώς, προτιμά τις κοντινές και μεσαίες λήξεις στην καμπύλη επιτοκίων. Παραμένει υπέρβαροι στα εταιρικά ομόλογα υψηλής διαβάθμισης, κυρίως λόγω ισχυρής εταιρικής κερδοφορίας και ικανοποιητικού εσόδου.

Αρνητικοί στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων λόγω ανησυχιών στον υποκλάδο λογισμικού και στην αγορά ιδιωτικών πιστώσεων. Προτιμά εκδότες με ισχυρούς ισολογισμούς και πιστοληπτικής αξιολόγησης ΒΒ. Παραμένει υπέρβαροι στα ομόλογα αναδυόμενων οικονομιών, καθώς συνεχίζουμε να αναμένουμε μεσοπρόθεσμα σταδιακή εξασθένιση του δολαρίου, που θα συμβάλλει στη διατήρηση των ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών στις αναδυόμενες αγορές. Στην κατηγορία ομολόγων, προτιμά επίσης ομόλογα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό (TIPS).

Εναλλακτικές επενδύσεις

Μεταβάλει σε ουδέτερη τη στάση της για την τιμή του πετρελαίου λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Καταλυτικοί παράγοντες για την πορεία των τιμών θα είναι η διάρκεια και η ένταση της κρίσης, ωστόσο περιορισμένη παραμένει η προβλεψιμότητα ως προς την εξέλιξή της.

Παραμένει υπέρβαροι στην τιμή του χρυσού καθώς οι διαρθρωτικοί παράγοντες που το στηρίζουν παραμένουν ενεργοί. Συνεχίζει να αποτελεί αξιόλογη προσθήκη και μέσο διαφοροποίησης στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Ουδέτερη στάθμιση για τα βασικά μέταλλα λόγω υποτονικής μεταποιητικής δραστηριότητας. Υπέρβαρη στάση διατηρεί και στις εναλλακτικές στρατηγικές αντιστάθμισης του κινδύνου (Hedge Funds). Ουδέτερη στάθμιση διατηρεί σε ρευστά διαθέσιμα.

Η πρόσφατη υποχώρηση των αποτιμήσεων των μετοχικών αγορών δημιουργεί μεσοπρόθεσμη δυναμική για μεγατάσεις, όπως τεχνητή νοημοσύνη, άμυνα, ενεργειακή αυτονομία και υποδομές. Οι αναδυόμενες αγορές, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, αναμένεται να ωφεληθούν από ασθενέστερο δολάριο. Ο χρυσός και τα hedge funds έχουν ρόλο ως μέσα διαφοροποίησης.

