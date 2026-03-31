Τη βουλευτή Φλώρινας Θεοπίστη Πέρκα ορίζει ως νέα πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας η Νέα Αριστερά, έπειτα από σχετική απόφαση που ελήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του οργάνου.

Η ανακοίνωση έγινε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής από τον αντιπρόεδρο Γιώργος Λαμπρούλης, επισημοποιώντας την αλλαγή στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Η κ. Πέρκα ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της μετά την πρόσφατη παραίτηση του Αλέξης Χαρίτσης από την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς είναι ο μέχρι πρότινος γραμματέας Γαβριήλ Σακελλαρίδης.