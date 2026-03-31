Στο Μέγαρο Μαξίμου μεταφέρεται σήμερα στις 12:00 η «μάχη» κατά της ακρίβειας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε ευρεία σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς, με μοναδικό αντικείμενο την ανάσχεση των ανατιμήσεων και την πάταξη της αισχροκέρδειας.

Στο στόχαστρο οι τιμές του Πάσχα

Με την εορταστική περίοδο του Πάσχα να πλησιάζει, η κυβέρνηση επιχειρεί να προλάβει αδικαιολόγητες αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Η σύσκεψη δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μέρος ενός διαρκούς σχεδιασμού που περιλαμβάνει:

Αυστηρούς ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιτήρηση του «πλαφόν» τόσο στην αντλία των καυσίμων όσο και στο ράφι των σούπερ μάρκετ.

Συντονισμό τριών υπουργείων (Ανάπτυξης, Ενέργειας, Οικονομικών), καθώς η ακρίβεια αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα που επιτάθηκε από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Μήνυμα για νέες παρεμβάσεις

Κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν πως τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και θα εφαρμοστούν απαρέγκλιτα. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από το πρωθυπουργικό επιτελείο είναι σαφές.

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου με επιπλέον μέτρα, εφόσον τα δεδομένα της αγοράς δείξουν ότι οι υφιστάμενες δικλίδες δεν επαρκούν για την προστασία των καταναλωτών.