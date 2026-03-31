Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να ορθώσει ένα ανάχωμα απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή κυρίως στην ενέργεια.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, περιέχει διατάξεις που αφορούν την επιδότηση καυσίμων, την ακρίβεια αλλά και μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, ειδικότερα για τον αφθώδη πυρετό που εντοπίζεται στη Λέσβο.

Τι ζητά η αντιπολίτευση;

Η αντιπολίτευση ζητά πιο ριζικά μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών. Αν και το ΠαΣοΚ φαίνεται πως θα ψηφίσει υπέρ της ρύθμισης, ο Φραγκίσκος Παρασύρης στη χθεσινή του τοποθέτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, χαρακτήρισε τα μέτρα «συντηρητικά» επιμένοντας ότι απαιτούνται πιο σημαντικές τομές «ειδικά για την ενέργεια». Δείχνοντας τη στάση που θα κρατήσουν είπε ότι το κόμμα του υπερψηφίζει «κάθε ευρώ που κατευθύνεται στον πολίτη σε περίοδο κρίσης».

Επιμένοντας στη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα, ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «εργαλειοποιεί την κρίση, για να μαζεύει πλεονάσματα» διερωτώμενος: «Οι άλλες χώρες που πήραν μέτρα, παρανομούν; Να μας πει ο πρόεδρος του Eurogroup, αν θα πει στην Κύπρο, την Ιταλία, “κακώς μείωσες το ΦΠΑ”; αν δεν θα τους συνετίσει, γιατί δεν τα εφαρμόζει και εδώ». Έως και αργά το βράδυ της Δευτέρας δεν ήταν ξεκάθαρη η στάση που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Παιδικές ασπιρινούλες»

Για μέτρα «παιδικές ασπιρινούλες» με σκοπό να ξεγελάσουν το λαό, έκανε λόγο ο Χρήστος Τσοκάνης από το ΚΚΕ με το κόμμα του να καταψηφίζει την ΠΝΠ. Μάλιστα ο βουλευτής του ΚΚΕ αναπόλησε και την εποχή του υπαρκτού σοσιαλισμού, όταν οι οικογένειες «έδιναν μόλις το 1% του εισοδήματός τους για την ενέργεια και όχι το 30%», όπως σήμερα. Τότε που η ενέργεια έφτανε ακόμη και για τα πουλερικά, όπως είπε. Για να ενισχύσει το επιχειρήμα του είπε ότι «στην πρώην Σοβιετική Ένωση, ακόμη και στα κοτέτσια ζεσταίναν τις κότες με καλοριφέρ φυσικού αερίου».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Αριστερά υποστήριξε ότι τα μέτρα επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως «αμορτισέρ» της κρίσης.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε από την πλευρά του ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για τη συνετή διαχείριση των οικονομικών και την προστασία των πιο αδύναμων.

Τέλος, εκ μέρος του υπουργείου Οικονομικών, ο Γιώργος Κώτσηρας σημειωσε πώς «ορθώνουμε ανάχωμα με μέτρα στο πλαίσιο του εφικτού και χωρίς μαξιμαλισμούς για τις επιπτώσεις του πολέμου με μια στρατηγική επιλογή να στηρίξουμε τους αδύναμους». Αιχμηρά αναφέρθηκε στο ΠαΣοΚ κατηγορώντας το για «μετασυνεδριακή μεταστροφή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο λαϊκισμό, με εξαγγελίες τύπου Θεσσαλονίκης Νο2».